Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Klô Pelgag, Libre

Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette nouvelle chanson de Klô Pelgag, dont le titre est justement… Libre. L’autrice-compositrice-interprète a rarement été aussi dansante, et la montée irrépressible des synthétiseurs et des rythmes technos, jumelée à la limpidité des paroles – « Pourquoi t’as peur de courir ? Pourquoi t’as peur de tomber ? Pourquoi t’as peur de vivre ? » –, en font un véritable hymne exutoire. On l’écoute en boucle pour se rassasier en attendant le 11 octobre, date de la sortie d’Abracadabra, quatrième album de Klô Pelgag qui s’annonce tout aussi foisonnant que les autres, et qu’elle a réalisé toute seule pour la première fois.

Lhasa de Sela, El cosechero

LOUSNAK ABDALIA, FOURNIE PAR AUDIOGRAM Lhasa et Yves Desrosiers

Cette nouvelle chanson de Lhasa de Sela est la nouveauté la plus émouvante de la semaine, sinon de l’année. El cosechero figurera sur First Recordings, album qui sortira en septembre et qui sera composé uniquement de chansons traditionnelles latino-américaines qui ont bercé l’enfance de la chanteuse d’origine mexicaine. Lhasa les avait enregistrées avec le guitariste Yves Desrosiers quelques années avant la sortie de son premier album en 1998, et ces bandes avaient dormi pendant tout ce temps sans jamais être diffusées. Réentendre cette voix déjà unique, ainsi que les origines de ce qui allait devenir le « son » La Llorona, donne autant des frissons qu’il fait monter les larmes aux yeux. Un vrai cadeau.

Dominique Fils-Aimé, Moi je t’aime

PHOTO SABIHA MERABET, FOURNIE PAS L’ARTISTE Dominique Fils-Aimé

Dominique Fils-Aimé fait paraître sa toute première chanson en français, intitulée Moi je t’aime, et effectue du même coup un léger virage stylistique. Son dernier disque, Our Roots Run Deep, entamait un nouveau cycle qui se poursuit maintenant avec ce premier extrait. Entourée par le Quatuor Esca, Dominique Fils-Aimé offre une chanson romantique et enveloppante qui fait office de déclaration d’amour envers l’autre, mais aussi envers soi-même, lorsque vient le moment de se choisir d’abord. La chanson fait clairement référence à l’œuvre d’Édith Piaf, dans sa mélodie et ses arrangements comme dans la façon d’énoncer de Dominique Fils-Aimé. Mais cette dernière maintient au premier plan sa touche distincte, ses harmonies de voix comme des échos, par exemple. Une pièce à écouter et réécouter, en attendant la suite.

