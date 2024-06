Le très attendu troisième album solo du Québécois, reconnu comme l’un des grands compositeurs d’électro hip-hop de la planète, est la trame sonore de l’été, et des autres moments où vous serez à la recherche de soleil.

Un bon DJ doit pouvoir accomplir deux choses : offrir une variété d’ambiances et maintenir une atmosphère festive.

Un bon producteur est quant à lui capable de transformer ce qui pourrait être une simple liste de lecture en album. Il doit guider ses collaborateurs, diversifier les tempos, assurer des transitions fluides ou surprenantes, positionner les morceaux de manière à créer un ensemble cohérent.

Sur Timeless, composé de 17 pistes – et plus 4 en boni –, Louis Kevin Celestin, alias Kaytranada, atteint chacun de ces objectifs avec brio. Son expérience de platiniste insuffle à l’œuvre une vitalité ancrée dans le moment, dans l’énergie brute des bpm (battements par minute), alors que ses talents de compositeur ont construit un disque qui peut traverser les époques.

Ses albums précédents, 99,9 % (2016) et Bubba (2019), n’en faisaient pas beaucoup moins, mais la notoriété du Montréalais maintenant à Los Angeles nous laisse croire qu’il pouvait cette fois agencer ses rythmes aux chanteurs et rappeurs de son choix.

On retrouve ainsi des chansons de Don Toliver, Childish Gambino, Thundercat et PinkPantheress, notamment. Kaytra renoue également avec Durand Bernarr, Charlotte Day Wilson, Tinashe, Anderson. Paak et SiR.

Vaste gamme d’émotions

Grâce à la grande variété des artistes et à de multiples déclinaisons de sons funky, l’éventail des sensations de Timeless est large. Les productions, riches, possèdent une finesse qui va au-delà des percussions entraînantes. Exemple : les magnifiques violons qui viennent clore la deuxième piste Spit Out, portée de belle façon par Rochelle Jordan. Celle-ci récidive sur Lover/Friend, extrait de novembre dernier, qui sonne toujours aussi bien aujourd’hui.

Si Spit Out agit comme la lumière de l’aube, la succession de Call U Up (avec le frangin Lou Phelps) et de Weird (avec Durand Bernarr) détient la même efficacité qu’un café ou un jus d’orange matinal. On se brosse ensuite les dents – on peut également danser – au son de la pièce instrumentale Dance Dance Dance Dance.

Changement de registre avec Don Toliver sur l’envoûtante Feel a Way, l’un des moments de grâce du disque. Suit le doux et grandiose piano de Still sur laquelle Charlotte Day Wilson parle d’amour pendant un bref instant. Le mariage de la voix de sirène de Ravyn Lenae au clavier saccadé de Video nous ramène à l’époque du RnB des années 2000.

La basse profonde de Seemingly nous prépare à l’impact de Drip Sweat, menée par Channel Tres, qui sera au festival Mural, le 14 juin. D’une puissance extraordinaire, le récent simple au clip clignotant pourrait motiver quiconque à danser ou s’entraîner jusqu’à l’épuisement.

Petit creux redondant avec Hold On (Dawn Richard) puis les strictement musicales Please Babe et Stepped On. Mais on repart de plus belle avec Tinashe, qui démontre une fois de plus sur More Than a Little Bit sa chimie avec Kaytra. Il en va de même pour Anderson.Paak et SiR sur Do 2 Me, bien que quelque peu répétitif. On espérait mieux de cette combinaison.

Withcy, pièce avec Childish Gambino, ne déçoit pas du tout. La gamme d’émotions est vaste, l’intensité en montagnes russes, la force redoutable.

Les quatre pièces bonus, Wasted Words, Snap My Finger, Stuntin et Out of Luck, n’ont rien de superflu. Thundercat vogue sur le courant chaud de la première. PinkPantheress rebondit sur la suivante. Channel Tress est cette fois plus posé. Puis, Mariah The Scientist dit au revoir sur un beat qui résonnera jusqu’à la fin de la soirée.

On imagine que Kaytranada a réalisé Timeless avec une piste de danse bondée en tête. Alors que les fêtards réagissent à chaque note, le Québécois lauréat de deux Grammy sait déjà ce qu’ils veulent entendre ensuite. Cet album est la liste de lecture que seul un musicien de sa trempe peut créer.