Matt Holubowski et Luc De Larochellière, côté jardin

Une fois de plus cet été, le Jardin botanique de Montréal fera le bonheur des mélomanes avec son évènement Les arts s’invitent au Jardin.

La programmation de cette série de concerts en plein air, dévoilée jeudi, comprend des artistes bien établis, comme Matt Holubowski et le duo formé de Luc De Larochellière et d’Andrea Lindsay, de même que des visages de la relève, dont Guillaume Bordel et Soleil Launière, qui ont tous deux participé aux Francouvertes dans les dernières années.

Présentés dans un espace entouré de verdure les dimanches à 14 h, du 7 juillet au 25 août, ces spectacles permettront au public de découvrir des talents d’ici aux styles musicaux variés : du R&B de Täbï Yösha à la musique instrumentale de Simon Leoza en passant par le country de Cindy Bédard ou le folk d’Helena Deland.

