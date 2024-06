Kendrick Lamar et Drake

Drake et Kendrick Lamar enterrent la hache de guerre

Drake bat en retraite dans son conflit avec le rappeur américain Kendrick Lamar.

La Presse Canadienne

Après des semaines de silence relatif dans un conflit de rap mouvementé, l’artiste torontois a discrètement retiré de ses réseaux sociaux les trois morceaux qui avaient attisé la querelle.

Des admirateurs de la première heure ont remarqué que Push Ups, Family Matters et The Heart Part Six avaient disparu du compte Instagram de Drake, hier, sans aucune explication.

Il s’agit du dernier rebondissement dans le conflit entre Drake et Lamar, qui, selon le consensus, aurait été remporté par le rappeur de Los Angeles.