(Toronto) Paula Abdul prévoit parcourir le Canada cet automne avec une tournée de 21 spectacles, en évitant Montréal, Toronto et Vancouver.

David Friend La Presse Canadienne

L’ancienne « Laker Girl » devenue interprète de Straight Up a annoncé qu’elle interpréterait ses grands succès dans sept provinces canadiennes, aux côtés des artistes de soutien Taylor Dayne et Tiffany.

Abdul lancera sa tournée Straight Up ! To Canada Tour à Victoria le 25 septembre et la terminera à l’autre bout du pays un mois plus tard, le 26 octobre, à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Elle donnera six spectacles en Colombie-Britannique, trois en Alberta, deux en Saskatchewan et un au Manitoba. Elle se produira ensuite six fois en Ontario, dont le 17 octobre à Sudbury et le 21 à Ottawa.

Elle se rendra ensuite dans les Maritimes, pour un spectacle à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, le 24 octobre, et à Truro, en Nouvelle-Écosse, le 25, avant la finale canadienne à Sydney, le 26.

Les billets seront mis en vente vendredi à 10 h sur son site web.

Sa covedette Taylor Dayne pour cette tournée canadienne est surtout connue pour son succès des années 1980 Tell It to My Heart, tandis que la carrière pop adolescente de Tiffany a été amorcée par la chanson I Think We’re Alone Now.