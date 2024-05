(Montréal) Jean-Pierre Ferland est exposé en chapelle ardente au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts et le premier ministre François Legault ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, faisaient partie des dignitaires qui se sont déplacés pour présenter leurs hommages au chanteur décédé il y a un mois.

François Legault a été le premier invité à rencontrer les membres de la famille Ferland devant l’urne du chanteur, près de laquelle avaient été déposés des trophées Félix, des photos de l’artiste et des fleurs jaunes, en l’honneur du célèbre album Jaune, produit en 1970.

« Au nom de la nation québécoise, je veux dire merci à Jean-Pierre, pour tout ce que tu as fait de beau pendant toutes ces années, tu nous as fait vibrer, rêver et ça n’aurait pas été pareil sans toi », a indiqué le premier ministre après sa rencontre avec la famille du défunt.

« J’aurais rêvé d’écrire ses chansons d’amour pour Isabelle », a ajouté M. Legault en souriant, alors qu’il était accompagné de sa femme Isabelle Brais.

« Que ce soit Une chance qu’on s’a ou T’es belle, c’était vraiment un chanteur de charme », a souligné le premier ministre.

« On aime Jean-Pierre ! », a pour sa part déclaré la mairesse Valérie Plante qui a souligné que son équipe était fière d’avoir pu lui rendre hommage de son vivant en inaugurant La place des Fleurs-de-Macadam, située sur l’avenue du Mont-Royal.

Le site abritait anciennement une station-service exploitée par Armand Ferland, le père du célèbre auteur-compositeur-interprète. La place porte le nom de la chanson Les Fleurs de Macadam pour cette raison.

Pour le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui était également présent vendredi matin, Jean Pierre Ferland se classe dans la catégorie des « monuments » de la culture québécoise.

« Il fait partie de cette génération d’artistes et de grands Québécois, de grandes Québécoises, qui ont construit le Québec culturel, la scène culturelle québécoise, la culture québécoise et à une époque où tout était à construire, à une époque où la Place des Arts n’existait pas, à une époque où on n’avait non seulement pas d’infrastructures culturelles, mais on n’avait pas de scène musicale », a souligné le ministre.

Ouvert au public

Les Québécois qui souhaitent rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Ferland ont l’occasion de le faire vendredi à Montréal.

Le chanteur est exposé en chapelle ardente au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, de 10 h 30 à 16 h, où la population est invitée à faire ses adieux à ce grand Québécois. Aucun billet ou réservation n’est nécessaire.

Mélissa Thériault, une professeure de philosophie, s’était vêtue de jaune pour rendre hommage au chanteur qu’elle « aime beaucoup ».

« C’était surtout un grand musicien, quelqu’un qui avait beaucoup de goût musical, qui était audacieux et dont on n’a pas bien mesuré la valeur en termes d’expérimentation et d’apport pour la musique populaire », a indiqué la Montréalaise.

« Il a accompagné ma vie dans les moments plus durs. C’est quelqu’un qui était très transparent sur les difficultés de la vie, qui les a assumées et qui n’a pas présenté seulement le côté rose de la vie. Il y a plein de raisons de l’aimer finalement », a dit la professeure.

Des funérailles samedi

La chapelle ardente est la première de deux journées d’hommage au « Petit roi ». Samedi, ses funérailles nationales auront lieu à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, toujours à Montréal.

Selon le gouvernement, un nombre « limité » de places seront réservées au public à l’intérieur de la cathédrale, mais la cérémonie sera aussi diffusée sur un écran géant à la Place du Canada.

Les personnes qui assisteront aux funérailles sont invitées à porter un accessoire jaune, en hommage à l’album Jaune de Jean-Pierre Ferland, sur lequel on retrouve des classiques comme « Le petit roi » et Quand on aime on a toujours vingt ans.

Samedi également, le drapeau du Québec sera mis en berne sur la tour principale de l’hôtel du Parlement, à l’Assemblée nationale, de l’aube au crépuscule.

Jean-Pierre Ferland est décédé le 27 avril à l’âge de 89 ans de causes naturelles. Il était hospitalisé depuis le 14 février au CHSLD Desy, à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans Lanaudière.

