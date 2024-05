Diane Tell, Sarah McLachlan et Tim Cochrane au Panthéon des auteurs et compositeurs

(Toronto) Diane Tell, Sarah McLachlan, Tom Cochrane et deux membres de Blue Rodeo seront intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

La Presse Canadienne

Les organisateurs ont déclaré à La Presse Canadienne que les créateurs musicaux seront honorés lors d’une cérémonie d’intronisation au Massey Hall de Toronto le 28 septembre, les présentateurs et les interprètes n’ayant pas encore été annoncés.

L’autrice-compositrice-interprète québécoise Diane Tell mène une longue carrière au Québec et en Europe qui s’étend sur plus de 45 ans. Sa célèbre chanson Si j’étais un homme avait d’ailleurs été déjà intronisée au Panthéon en 2017. Ce succès lui avait valu quatre Félix au gala de l’ADISQ de 1981.

On lui doit également les succès La légende de Jimmy, écrite par Luc Plamondon, Souvent longtemps énormément et Je suis en amour.

Sarah McLachlan est connue pour avoir écrit son plus grand succès Angel et co-écrit I Will Remember You, tandis que Tom Cochrane a écrit son classique Life is a Highway, qui a trouvé une seconde vie entre les mains du groupe de Nashville, Rascal Flatts.

PHOTO GEOFF ROBINS, LA PRESSE CANADIENNE Sarah McLachlan

Jim Cuddy et Greg Keelor de Blue Rodeo, qui partagent les tâches d’écriture de chansons dans leur groupe country rock, seront honorés ensemble. Cuddy et Keelor étaient les cerveaux des grands succès de Blue Rodeo, notamment Try et Lost Together.

Les billets pour le spectacle seront mis en vente au public vendredi sur Ticketmaster.

Parmi les récents artistes intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, on retrouve notamment Marjo, Michel Rivard, Paul Piché, Alanis Morissette et Bryan Adams.