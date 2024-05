La chanteuse Mélanie Renaud s’est éteinte mardi matin à l’âge de 42 ans. Elle combattait depuis 2016 un cancer des ovaires.

« Le Québec perd l’une de ses plus belles voix de son histoire. Mélanie, ma petite sœur, mon amour, tu es maintenant délivré de toutes ces souffrances. Nous avons eu des très hauts et des très bas. Mon cœur a mal aujourd’hui », a écrit, sur Facebook, son ami et ancien gérant Nicolas Lemieux.

L’artiste a connu beaucoup de succès au début des années 2000 grâce notamment à la pièce J’m’en veux. En 2002, elle a remporté le Félix de la révélation de l’année.

Au cours de sa carrière, elle a aussi prêté ses traits au personnage d’Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

Mélanie Renaud savait son cancer incurable. L’automne dernier, elle avait annoncé être en train d’enregistrer un ultime album.