Charlotte Cardin sortira vendredi un nouveau mini-album, qu’elle a conçu notamment à Nashville.

La Presse Canadienne

La prolifique autrice-compositrice-interprète québécoise a d’ailleurs diffusé lundi une nouvelle chanson, intitulée Lonely with Our Love, qui se trouvera sur le mini-album A Week in Nashville.

La chanson a été coécrite avec l’artiste américain Gabe Simon dans son studio de Nashville, célèbre pôle musical aux États-Unis.

Cardin affirme avoir tissé des liens d’amitié avec Simon, paradoxalement, dit-elle, en explorant le thème de la solitude.

« Mon souhait est qu’elle apporte du réconfort à ceux qui auraient besoin d’entendre que même quand on se sent seul, on ne l’est jamais tout à fait », a-t-elle écrit lundi matin sur les réseaux sociaux.

Avec ce nouveau mini-album, développé pour le public américain, Charlotte Cardin tente de poursuivre sa conquête des États-Unis.

Elle détient une maison de disques américaine, Atlantic Records, et fait une tournée des stations radio de partout au pays.

En attendant, la chanteuse poursuit sa tournée internationale, qui la mènera notamment en France, en Belgique et en Turquie.