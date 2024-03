J Balvin, Post Malone, les Jonas Brothers, 50 Cent, Nickelback, Alexandra Stréliski, Mötley Crue et des dizaines d’autres : la programmation du prochain Festival d’été de Québec vient d’être dévoilée et les onze soirées qui nous sont promises, du 4 au 14 juillet prochains, seront variées et excitantes.

Les deux week-ends de juillet du Festival d’été de Québec (FEQ), du jeudi au dimanche, proposeront plusieurs dizaines de spectacles en tous genres, entre le reggaeton de J Balvin, la pop rock des Jonas Brothers, la pop rap de Post Malone, l’électro d’Alan Walker, le hip-hop de 50 Cent et NAS, le néo-classique d’Alexandra Stréliski ou le rock de The Offspring.

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL D'ÉTÉ DE QUÉBEC

L’Américain Post Malone donnera sur les Plaines d’Abraham son seul spectacle annoncé au Canada, le 12 juillet. Une prise dont l’organisation du FEQ est très fière, affirme Louis Bellavance, directeur de la programmation du FEQ. Le programme double de musique latine, avec J Balvin en tête d’affiche et Ivan Cornejo juste avant lui sur scène, promet également de belles choses pour le FEQ et ses festivaliers. « On n’est jamais allé avec autant de conviction [dans ce créneau], dit le directeur de la programmation. J’ai hâte de voir si le marché de Québec sera là, si la communauté va se déplacer et d’où ils vont venir. »

Rise Against, Nickelback, Loud Luxury, Zac Brown Band, Carly Ray Jepsen, Ben Howard et Fleet Foxes s’ajoutent à la longue liste d’invités internationaux que l’on pourra voir sur la scène Bell des Plaines d’Abraham.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Alexandra Stréliski

Le volet local fait place à tout autant d’artistes de haut calibre, dont Elisapie, Beyries, Elliot Maginot, Rymz, Martha Wainwright et The Franklin Electric. Karkwa, tout comme Alexandra Stréliski d’ailleurs, bénéficiera d’une carte blanche offerte par le FEQ. « On aura du néo-classique augmenté avec la carte blanche d’Alexandra Stréliski. Je sais qui travaille sur le show et ce qu’ils veulent faire, et je sais qu’on met la table pour une expérience vraiment unique », commente Louis Bellavance.

Une soirée hip-hop, le 11 juillet, accueillera le rappeur de légende NAS. Le Canadien TOBi, ainsi que Rymz, Mike Shabb & Nicholas Cravem et Vilent Ground le précéderont. Le 14, la journée sera toute québécoise avec Maten, Hauterine, Mara Tremblay en duo avec Catherine Durand, Marie-Anick Lépine, Les Sœurs Boulay et, finalement, Michel Rivard.

Une édition « pas facile » à monter

Cette année, le festival qui sera offert aura été « un parcours du combattant » à planifier, confie Louis Bellavance. « On a travaillé deux fois plus fort pour nos objectifs. » D’ailleurs, deux cases sont encore vides dans la programmation, en raison de désistements de dernière minute.

Mais outre les imprévus, ce sont les nouvelles normes au niveau des cachets qui ont notamment participé à rendre le travail de l’organisation plus ardu. « Le prix dans les salles de spectacles a monté de façon spectaculaire et ça met énormément de pression sur les cachets. Nous, on veut garder nos billets à des prix raisonnables. Tout ça crée des défis. »

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d’été de Québec

D’un autre côté, il y a aussi un changement au niveau du bassin d’artistes disponibles pour jouer au festival. « C’est beaucoup plus mince, commente Louis Bellavance. En sortie de pandémie, il y avait des artistes annulés à qui on devait des spectacles et qui nous devaient des spectacles. Ça se faisait un peu tout seul. Cette fois, on a construit [la programmation] un artiste à la fois. »

Tout cela en vaudra la peine, croit le programmateur, encouragé par la prévente, durant laquelle les places pour le FEQ se sont envolées. « Ce n’était pas facile, mais le résultat est là. Tout ça va prendre son sens cet été. »

Plus de gratuités

L’offre diversifiée du FEQ n’est pas forcément simple à atteindre, mais elle est désirable et avantageuse, explique Louis Bellavance. « Le country, par exemple, ça a été essais-erreurs, dit-il. De voir qu’on est solide là-dedans, ça a ouvert des portes pour avoir des artistes country auxquels on n’aurait pas accès sinon. Même chose pour la musique latine : on espère ouvrir des portes pour des artistes qui pourront être dans le top 3 ou top 4 de nos invités. On sait que Québec est une ville de rock et on amène Nickelback, Mötley Crue, mais on veut autre chose. La diversité permet de maintenir nos éditions et pour couvrir les 11 soirées. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy (Le Roy La Rose et le Lou[p])

Notons finalement une nouveauté pour cette 56e édition, alors que le festival cherche « toujours à évoluer » : deux plateaux gratuits plutôt qu’un, avec le retour de la Place D’Youville, qui, en plus de la Scène Hydro-Québec, accueillera des spectacles gratuits pour les festivaliers. Ici se produiront notamment, Helena Deland, Soraï, Mon Doux Saigneur, San James, ALIAS, Aysanabee et Population II.

Parmi les invités de la scène Hydro-Québec, on attend le projet Le Roy La Rose et Le Lou[p], le 5 juillet. Le 7, Vieux Farka Touré et l’ensemble congolais Kin’Gongolo Kinta seront sur place. Le 10, ce sont Philippe Brach, précédé de Valence et Laurence-Anne, qui montera sur la scène située à la Place de l’Assemblée-Nationale, pour une soirée de musique francophone.

