(New York) L’auteur-compositeur-interprète Eric Carmen, qui a connu des succès monstres avec des titres comme Hungry Eyes, du film Danse lascive, et All by Myself, est décédé à l’âge de 74 ans.

Mark Kennedy Associated Press

Sa mort a été annoncée sur son site internet par son épouse, Amy Carmen, qui n’en a pas révélé la cause, affirmant seulement qu’il était mort « dans son sommeil en fin de semaine ».

Le message indique que l’artiste avait tiré « une grande joie de savoir que pendant des décennies, sa musique avait touché tant de personnes et sera son héritage durable ».

Eric Carmen a eu 13 de ses chansons dans le palmarès américain Billboard Hot 100, dont trois dans le top 10.

Le groupe des Raspberries, qu’il avait formé à Cleveland dans les années 1970, a vu quatre de ses chansons dans le top 40, dont le grand succès Go All the Way dans les cinq premières positions.

Les Raspberries ont réalisé quatre albums pour Capitol Records et étaient connus pour leurs costumes assortis à une époque où la plupart des groupes avaient abandonné ce concept.

« Presque tous les membres des groupes avaient les cheveux jusqu’à la taille, la barbe et des jeans déchirés et ils ressemblaient à une bande de hippies, et je voulais m’en éloigner le plus possible », déclarait Carmen au journal Observer en 2017.

Les Raspberries ont mis fin à leur première carrière en 1975 et Eric Carmen a alors lancé sa carrière solo. Dès ses débuts, il a connu un succès fulgurant avec All By Myself, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires aux États-Unis et a atteint la deuxième place au palmarès en 1976.

La chanson, qui reprend une mélodie du Concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov, a connu un autre grand succès vingt ans plus tard, lorsque Céline Dion l’a ajoutée à son répertoire.

Les albums de Carmen incluent Boats Against the Current, autoproduit et autobiographique, en 1977, Change of Heart en 1978 et Tonight You’re Mine en 1980. Ses chansons Nowhere to Hide et Desperate Fools sont devenues des classiques du « soft rock ».

En 1984, il sort un deuxième album éponyme, en collaboration avec Bob Gaudio de Frankie Valli & The Four Seasons.

Et puis, en 1987, il connaît un autre énorme succès lorsque son enregistrement de Hungry Eyes est repris sur la bande originale du très populaire film Dirty Dancing (Danse lascive), atteignant le top 5 du Billboard Hot 100 et propulsant l’album à des ventes de plus de 32 millions d’exemplaires.

Eric Carmen, né à Cleveland, avait commencé à pratiquer la musique dès son plus jeune âge, suivant des cours de violon à six ans et apprenant plus tard le piano et la guitare.

Lui et les Raspberries s’étaient réunis pour quelques concerts fin 2004 à la House of Blues de Cleveland, ce qui a conduit à des spectacles à travers le pays l’année suivante et à l’album Live on Sunset Strip.