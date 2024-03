(Johannesburg) La chanteuse sud-africaine Tyla, récemment récompensée à la cérémonie des Grammy, a annulé sa tournée mondiale à quelques semaines du premier concert à Oslo en raison d’une blessure, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

Agence France-Presse

« J’ai consulté des médecins et des spécialistes avec optimisme, mais la douleur est devenue atroce, et la situation s’est aggravée », a publié l’artiste de 22 ans jeudi sur Instagram, avouant souffrir d’une blessure depuis un an, sans donner plus de précisions.

« Je n’ai pas les mots pour décrire ma frustration à un tournant dans ma carrière », a-t-elle ajouté, promettant un retour « spectaculaire » une fois rétablie.

La chanteuse, danseuse et performeuse était attendue à deux reprises dans les prochains mois à Montréal : elle devait donner un concert au Théâtre Beanfield en mai, puis revenir au festival Osheaga.

Tyla Laura Seethal a fait une percée l’an dernier avec son tube Water. Elle a remporté le mois dernier le prix de la meilleure performance musicale africaine à la cérémonie des prix Grammy.

Sa première tournée mondiale devait commencer à la fin du mois en Norvège, avec des étapes en Europe et aux États-Unis, notamment au festival Coachella.