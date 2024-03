(Johannesburg) La chanteuse sud-africaine Tyla, récemment récompensée aux Grammy Awards, a annulé sa tournée mondiale à quelques semaines du premier concert à Oslo en raison d’une blessure, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

Agence France-Presse

« J’ai consulté des médecins et des spécialistes avec optimisme, mais la douleur est devenue atroce, et la situation s’est aggravée », a publié l’artiste de 22 ans jeudi sur Instagram, avouant souffrir d’une blessure depuis un an, sans donner plus de précisions.

« Je n’ai pas les mots pour décrire ma frustration à un tournant dans ma carrière », a-t-elle ajouté, promettant un retour « spectaculaire » une fois rétablie.

Chanteuse, danseuse, performeuse, Tyla Laura Seethal a percé l’an dernier avec son tube Water, dans la veine amapiano.

L’étoile montante sur la scène musicale africaine avait fait une entrée remarquée en octobre dans le Billboard Hot 100, classement musical américain de référence des titres les plus écoutés chaque semaine.

Elle a remporté le mois dernier le prix de la « meilleure performance musicale africaine » aux Grammy Awards.

Sa première tournée mondiale devait commencer à la fin du mois en Norvège, avec des étapes en Europe et aux États-Unis, notamment au festival Coachella.