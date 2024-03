Rémunération des artistes Le conflit se durcit entre Universal et TikTok

(New York) Le conflit entre le géant américain de l’industrie musicale Universal Music Group (UMG) et le réseau social chinois TikTok sur la rémunération des artistes s’est encore durci jeudi avec le retrait de la plateforme de plusieurs vedettes, après Taylor Swift et des Beatles il y a un mois.