Un nouvel album et une tournée pour Avec pas d’casque

La formation montréalaise Avec pas d’casque amorce son retour après huit ans avec l’annonce de la parution de son prochain album au mois de septembre et d’une tournée partout au Québec dès le mois d’août.

Même si chaque membre n’a pas manqué de projets dans les dernières années, le quatuor folk rock s’était fait discret depuis la sortie, en 2016, de son album Effets Spéciaux. Une tournée a suivi à l’époque, quelques rares spectacles ont été donnés ici et là dans les dernières, mais cela faisait longtemps que les admirateurs du groupe n’avaient pas entendu de nouveau matériel signée Avec pas d’casque.

Cela ne devrait plus tarder puisque Stéphane Lafleur, Joël Vaudreuil, Nicolas Moussette et Mathieu Charbonneau sont officiellement de retour en studio pour concocter de nouvelles chansons, qu’ils présenteront en spectacle en plus de leurs classiques des 20 dernières années.