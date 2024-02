Bien qu’Alicia Keys ait poussé une fausse note lors de sa participation au spectacle d’Usher de la mi-temps du Super Bowl, rien n’y paraît désormais : la vidéo sur le compte officiel de la NFL a été modifiée de façon à ce qu’on n’entende plus la voix de la chanteuse craquer.

Si plusieurs se sont rendu compte dimanche soir dernier que la voix d’Alicia Keys a légèrement déraillé lors de l’interprétation de son succès If I Ain’t Got You pendant le grand numéro de la mi-temps, il est surprenant de constater aujourd’hui que l’extrait diffusé par la NFL a été altéré. Des versions originales de la performance circulent encore, mais le compte officiel de la ligue de football ne laisse pas cette petite imperfection transparaître.

La vidéo de 13 minutes, où l’on peut revoir le spectacle d’Usher et ses invités en entier, montre Alicia Keys au piano, comme on a pu la voir dimanche en direct, mais cette fois, les premières notes qu’elle entonne sont justes et limpides.

La vidéo originale

Quelques internautes ont remarqué la différence, notant qu’il s’agit d’une altération d’un souvenir, d’une modification dans la mémoire collective d’un moment imparfait, mais authentique. Pour plusieurs, il est admirable que la chanteuse ait choisi de chanter sans recourir au lipsync et cette fausse note aurait dû être conservée dans les archives.

« Le problème n’est pas […] la performance de Keys (honnêtement, c’est bien qu’elle ait chanté en live). Le fait est que les ajustements et modifications inopinés CONSTANTS exercent une pression inutile sur nos souvenirs. Continuez ainsi et bientôt les gens n’auront plus confiance en quoi que ce soit de ce qu’ils voient en ligne », a notamment soulevé sur X T. Becket Adams, directeur de la programmation du National Journalism Center.

Ni la NFL et ni Alicia Keys n’ont commenté l’affaire.