Moins de deux semaines après la sortie de son deuxième album, Valence a reçu dimanche la première Bourse Karim-Ouellet. Le prix a été créé en septembre à la mémoire de l’auteur de L’amour, décédé en 2021.

« Karim excellait dans l’art de la chanson, notamment par sa capacité à mêler l’intime et l’universel, a déclaré Valence, en acceptant le prix. Son œuvre, fédératrice parce qu’imprégnée de vérités humaines et de paradoxes, témoigne de la profonde sensibilité et de l’humanisme de ce grand artiste qui a su tracer un véritable chemin pour les auteurs-compositeurs-interprètes de la ville de Québec. »

Valence (nom d’artiste de Vincent Dufour) reçoit un prix d’une valeur totale de 10 000 $ qui inclut une prestation rémunérée au Grand Théâtre de Québec, partenaire de la création de la bourse, avec la Ville de Québec, le gouvernement du Québec et Solotech. La famille de Karim Ouellet est aussi impliquée dans le projet et a été représentée par Sarahmée Ouellet au sein du comité de sélection.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Karim Ouellet en mars 2018

« Ma famille et moi souhaitons féliciter Vincent Dufour, a déclaré Sarahmée. Un immense merci à tous les artistes qui ont envoyé leur candidature et qui ont vu dans cette bourse une façon de faire rayonner la musique de Québec. » Les candidatures pour l’année 2024 seront ouvertes le 30 août et les dossiers seront acceptés jusqu’au 1er décembre à minuit.

Valence, dont la pop possède des liens avec celle de Karim Ouellet, a publié deux albums à ce jour. Le plus récent, intitulé La nuit s’achève, est paru le 2 février.