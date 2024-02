La tournée Forget Tomorrow du chanteur de Memphis s’arrêtera à Montréal le 4 octobre.

La dernière présence de Justin Timberlake au Centre Bell remonte à avril 2018, dans la cadre de la tournée pour l’album Man of the Woods.

Cette fois, en plus de ses nombreux succès, il présentera les pièces d’Everything I Thought It Was To Be, attendu le 15 mars. Le premier extrait, Selfish, qualifié de « balade rythmée » par notre collègue Véronique Larocque, a récemment été lancé.

Les billets pour le spectacle seront mis en vente sur le site de l’artiste le jeudi 15 février.

Consultez le site de Justin Timberlake