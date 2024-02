Quand le commun des mortels fait du ménage, il donne ses surplus à la friperie. Mais quand Elton John s’y met, ça se traduit par une vente aux enchères qui pourrait lui rapporter des millions de dollars.

La superstar anglaise liquide sa collection d’art, de photographies et d’effets personnels qui meublait son condo de Peachtree Road, à Atlanta, qu’il a vendu l’an dernier, n’ayant plus besoin de pied à terre aux États-Unis. Le lot compte 920 items et porte un nom de circonstance : « Goodbye Peachtree Road ».

Le mari et gérant d’Elton John, David Furnish, a fait faire le tour de la galerie à une journaliste de Good Morning America. La collection compte en outre des bijoux faits sur mesure, des montres Cartier, Rolex et Piaget, des costumes de scène extravagants (dont plusieurs Versace), des bottes à talons hauts, des photos d’Andy Warhol, un piano Yamaha de 1992 et une voiture Bentley. Le lot le plus élevé ? Un triptyque de l’artiste britannique Banksy, évalué entre 1 et 1,5 million de dollars américains. Les plus petits budgets peuvent se rabattre sur des verres fumés ou des perruques, à partir de 200 $.

La vente a lieu du 9 au 28 février.

Consultez le site de la vente