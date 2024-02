Beyries et Maxime Le Flaguais Belle bête à deux têtes

Du feu dans les lilas, c’est beaucoup plus que le titre du troisième album de Beyries chantant les textes du comédien Maxime Le Flaguais. C’est une histoire d’amitié, de confiance et d’abandon, qui se reflète dans la profondeur et la vérité du résultat.