PHOTO TORU HANAI, ASSOCIATED PRESS

The Eras Tour sur Disney+ en mars avec cinq nouvelles chansons

(New York) Le film du concert de Taylor Swift, The Eras Tour, sera disponible sur la plateforme de diffusion en continu Disney+, a annoncé mercredi Walt Disney.

Associated Press

Le film, désormais intitulé Taylor Swift : The Eras Tour (Taylor’s Version) arrivera sur la plateforme de diffusion en continu à partir du 15 mars. Cinq nouvelles chansons seront ajoutées au film, dont Cardigan.

« The Eras Tour a été un véritable phénomène qui a ravi et continue de ravir les admirateurs du monde entier, et nous sommes très heureux de présenter ce concert électrisant au public, peu importe où qu’il se trouve, en exclusivité sur Disney », s’est réjoui Bob Iger, directeur général de Disney, dans un communiqué.

The Eras Tour a engrangé plus de 262 millions dans les salles du monde entier depuis sa sortie en octobre, établissant un record pour les films de concert. Taylor Swift s’est associée à la chaîne de cinéma AMC pour la sortie du film, dans le cadre d’un accord unique en son genre qui a esquivé les studios hollywoodiens et a plutôt envoyé le film directement dans les salles. Cela a donné lieu à un deuxième tour d’enchères pour les droits de diffusion en continu.

Le film The Eras Tour sera disponible sur Disney+ environ un mois avant la sortie du nouvel album récemment annoncé de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, le 19 avril. Dimanche, elle a remporté le prix du meilleur album lors des Grammy Awards pour l’opus Midnights.