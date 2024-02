(Los Angeles) Le rappeur Killer Mike a été arrêté juste avant la soirée des Grammy, dimanche, après avoir remporté trois statuettes lors de la première cérémonie.

Jonathan Landrum Jr. Associated Press

Dans une vidéo, on peut voir Mike menotté et escorté par la police de Los Angeles au Crypto.com Arena. Un porte-parole de la police a confirmé qu’un homme noir avait été arrêté, sans donner plus de détails.

Un représentant de Killer Mike n’a pas répondu dans l'immédiat à notre demande de commentaire.

« La seule chose qui limite votre âge, c’est de ne pas dire la vérité sur votre âge ou sur ce que vous faites », a déclaré Mike, 48 ans, en coulisses de la première cérémonie.

« À 20 ans, je pensais que c’était cool d’être un trafiquant de drogue », a-t-il déclaré. « À 40 ans, j’ai commencé à vivre avec les regrets et les choses que j’ai faites. À 45 ans, j’ai commencé à rapper sur le sujet. À 48 ans, je me tiens ici comme un homme plein d’empathie et de sympathie pour les choses que j’ai faites. »

Il a remporté les prix de la meilleure performance rap (pour pour Scientists & Engineer, avec Andre 3000, Future et Eryn Allen Kane), de la meilleure chanson rap (pour le même titre) et du meilleur album rap (pour Michael). Il s'agissait de sa première victoire aux Grammy depuis 2003.