Elle l’a fait (encore !). Alors que les internautes espéraient une annonce relative au réenregistrement de Reputation, c’est plutôt la parution prochaine d’un album tout neuf que Taylor Swift a dévoilé à la 66e soirée des Grammy.

La Presse

La supervedette de la chanson, qui venait de monter sur scène pour recevoir le prix du meilleur album de pop vocale pour Midnights, a remercié ses fans en révélant un secret « qu’elle gardait pour elle depuis deux ans », soit la sortie d’un nouvel album intitulé The Tortured Poets Department le 19 avril.

Plus tôt en soirée, le site de la vedette pop affichait un message d’erreur, alors que son compte Instagram arborait un nouveau portrait d’elle en noir et blanc. Il n’en avait pas fallu plus pour que ses fans se mettent à scruter tous les signes pointant vers la sortie prochaine de Reputation (Taylor’s Version), le réenregistrement de cet album « maudit » datant de 2017. Il s’agissait en fait d’une fausse piste : peu après le discours de Taylor Swift sur la scène du Crypto.com Arena de Los Angeles, on pouvait voir sur son site la pochette de ce futur disque, avec quelques notes griffonnées à la main, dont « Tout est bon dans l’amour et la poésie » (« All fair’s in love and poetry »).

En août 2022, Taylor Swift avait surpris les téléspectateurs des MTV Video Music Awards de la même manière, en annonçant la sortie prochaine de Midnights, son plus récent album de chansons originales, pendant un discours de remerciement.