PHOTO MARIO ANZUONI, REUTERS

On craque pour les couples qui se présentent sur les tapis rouges, mais une famille, encore plus ! Et la présence de Hazel Monét, enfant de Victoria Monét et John Gaines, est loin d’être un hasard : la fillette de 2 ans est la plus jeune personne sélectionnée pour un Grammy dans l’histoire de la remise de prix, grâce à sa participation dans Hollywood, titre qui était en lice pour la meilleure performance traditionnelle R&B.