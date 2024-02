Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Alexandre Désilets, Tout est parfait

Trois ans après l’album Les gens heureux, Alexandre Désilets continue de distiller sa pop raffinée dans un nouvel EP, Jardin Dead End – un jeu de mots brillant, qui résume bien le regard que l’auteur-compositeur-interprète québécois pose sur le monde. On retrouve dans ces quatre chansons qu’il a coréalisées avec Jean-François Beaudet son sens de la mélodie imparable, son goût pour les arrangements riches et denses, et aussi son exceptionnelle voix agile et aérienne, qui le place dans une ligue à part. La chanson Tout est parfait est un vrai bijou pop qu’on fredonne après seulement deux écoutes, alors que les paroles sombres – « C’est si beau / Derrière les barreaux / De ma cage en or / Jamais je n’en sors » – créent un intéressant effet de profondeur.

Josée Lapointe, La Presse

Daria Colonna, Confortable

PHOTO FRED GERVAIS, FOURNIE PAR L’ARTISTE Daria Colonna

Dans la bouche de Daria Colonna, la mélancolie devient soudainement le plus cool des états. Même « entourée des pantins de la nuit », avec aux tripes « la peur de parler, de rougir », l’écrivaine et désormais chanteuse arrive à toiser ses fantômes avec la fragile arrogance de celle qui sait qu’elle finira par avoir le dessus. Vénéneuse et lascive, vulnérable et insolente, douillette et rugueuse ; sa deuxième chanson en carrière, Confortable, conjugue le trip-hop des années 1990 à la tristesse d’une femme qui sait que de l’amour, « personne n’en a jamais guéri ». L’autrice de l’inoubliable recueil Ne faites pas honte à votre siècle (Poètes de brousse, 2017) n’a visiblement rien perdu de son chic pour les titres exquis : son premier album, à paraître au printemps, s’intitulera Le requiem des sirènes saoules.

Dominic Tardif, La Presse

Lary Kidd, Tu connais mon nom

PHOTO JEAN-FRANÇOIS SAUVÉ, FOURNIE PAR COYOTE RECORDS Lary Kidd

Les amateurs de Mobb Deep reconnaîtront les bruits d’oiseaux qui ouvrent Tu connais mon nom et ne seront pas déstabilisés par le beat lugubre puis les paroles funestes qui suivent. Produit par Ajust, Ruffsound et Kable Beatz, le second extrait du prochain album de Lary Kidd, attendu au printemps, est une démonstration convaincante du talent de peintre verbal du MC québécois. « Est-ce une coïncidence que mon âge soit le prix d’un kilo / J’aurais dû devenir briqueleur / Fuck les livres de philo », rappe-t-il. Autre coïncidence : la chanson a été enregistrée au retour d’une tournée en France avec Loud au printemps dernier, et les deux artistes, ainsi que Lost, Imposs, Raccoon, Rymz, Souldia et Ya Cetidon, s’apprêtent à donner un spectacle à L’Olympia de Paris, le 8 février. Notons également que Lary Kidd sera aux Foufounes Électriques, les 13 et 14 juin, dans le cadre des Francos.

Pascal LeBlanc, La Presse