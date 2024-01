La cheffe de direction de l’OSM Madeleine Careau a annoncé qu’elle quittera ses fonctions à la fin du mois de juin. Après 24 années à la tête de l’orchestre, celle qui s’est démarquée par son leadership et son esprit de visionnaire en est venue à la conclusion que le moment était venu pour elle de passer le flambeau à quelqu’un d’autre.

L’annonce a été faite lundi, en fin d’après-midi, aux 200 employés et musiciens de l’OSM. « Servir l’OSM est pour moi un immense honneur depuis maintenant presque 25 ans. C’est le plus beau chapitre de ma vie professionnelle. Un chapitre qui m’a fourni l’occasion de collaborer avec des gens exceptionnels », écrit-elle dans une lettre remise à son équipe.

Au cours de son règne, Madeleine Careau a su procurer une stabilité financière qui menaçait la survie de l’institution au moment où elle a été embauchée, notamment grâce à la création, en 2009, de la Fondation de l’OSM. Elle a également été celle qui a créé un climat plus « serein et fécond », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Pour atteindre ces objectifs, Madelaine Careau a pu compter sur des personnes influentes, trois en particulier, qu’elle a souhaité remercier : Michael Turcotte, président du conseil d’administration lors de son arrivée, Jacques Laurent, son successeur pendant quatre ans, et Lucien Bouchard, qui assume cette fonction depuis 2004.

Ce dernier a tenu à souligner l’immense contribution de Madeleine Careau au rayonnement de l’Orchestre depuis qu’elle s’y est jointe en février 2000. « Travaillant souvent dans l’ombre, alors que les réflecteurs sont projetés sur les musiciens et leur chef, Mme Careau a été une grande cheffe d’orchestre à sa façon, s’assurant que toutes les équipes, artistiques comme administratives, suivent la même partition et collaborent en harmonie pour le bien de l’institution et de ses divers publics. »

Madeleine Careau avait souhaité se retirer il y a quelques années, mais le déclenchement de la pandémie de la COVID-19 a eu pour effet de mettre sa décision en veilleuse. Elle quitte maintenant l’OSM avec le sentiment du devoir accompli. « À bientôt 90 ans bien comptés, l’OSM possède toujours de solides assises, sa place parmi les grands orchestres nord-américains est incontestable, son avenir est encore aussi prometteur. »

Au cours de son mandat, Madeleine Careau a posé plusieurs gestes importants qui ont contribué au développement de l’OSM. Mentionnons le recrutement de maestro Kent Nagano en 2006, le lancement de la Virée classique, l’ouverture, en 2011, de la Maison symphonique, en 2016, la création du programme la Musique aux enfants, et l’embauche, en 2021, de Rafael Payare, l’actuel directeur artistique de l’Orchestre.

Lors d’un entretien accordé à l’auteur de ces lignes, Madeleine Careau est revenue sur son riche parcours. Après un passage à l’Orchestre symphonique de Québec et le Festival d’été de Québec, elle se joint au noyau qui crée, à la fin des années 1990, l’ADISQ.

De 1983 à 1985, elle est cheffe de cabinet du ministre de la Culture Clément Richard. Puis, en 1985, elle accepte de faire équipe avec Guy Fournier afin de mettre sur pied Télévision Quatre-Saisons.

Au fil du temps elle est devenue une spécialiste des galas télévisés. C’est donc naturellement vers elle qu’on se tourne pour créer le gala des Gémeaux. Durant de nombreuses années, elle est responsable du bureau parisien de Juste pour rire avant de devenir l’inébranlable bras droit de Luc Plamondon durant l’aventure de Notre-Dame-de-Paris.

À l’automne 1999, lors d’une visite au Québec, on lui demande de relever un énorme défi : sortir l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) de la période difficile qu’il traverse. Après une longue hésitation, elle accepte ce mandat.

Madeleine Careau a été faite Chevalière de l’Ordre national du Québec en 2020. Après un quart de siècle à la tête de l’OSM, elle laisse une forte empreinte.

Le conseil d’administration de l’OSM créera prochainement un comité de recrutement, afin d’assurer la succession de Madeleine Careau. Les travaux du comité devraient s’échelonner sur quelques mois.