Sur ce septième album, les airs de pop-rock synthé de Future Islands se prêtent joliment aux paroles traduisant l’exaltation de l’amour et l’affliction de la rupture.

People Who Aren’t Here Anymore. Le titre l’annonce, il s’agit d’un album de nostalgie et du deuil des relations que l’on perd. Il est aussi, en parallèle, un cri d’amour, que le meneur de la formation de Baltimore, Samuel T. Herring, se permet d’extérioriser même si l’on comprend que la relation dont il parle n’est plus. De retour aux États-Unis après une séparation avec sa partenaire suédoise, alors que le bassiste et guitariste Wiliam Cashion vivait au même moment un divorce, Herring a canalisé dans ses paroles l’excitation, la déception, la dévastation et le début d’une guérison.

L’atmosphère sonique est vaste, toujours menée par les synthétiseurs, qui se font tantôt exaltants (fabuleuse Corner of My Eye, notre préférée), tantôt ondoyants (la pièce d’ouverture, King of Sweden, ou The Thief).

On assiste ici à la démonstration du savoir-faire du groupe, qui en est à son septième album, mais ne semble pas s’essouffler. People Who Aren’t Here Anymore ne fait pas d’erreurs, il est constant et solide, plaisant du début à la fin, garni ici et là de moments de musique particulièrement percutants.

On pourrait reprocher à cette constance d’avoir un arrière-goût de monotonie. La formule prend différentes saveurs, mais la proposition reste effectivement la continuation d’une même recette.

La bande de Herring est toutefois formée de musiciens de talent, qui livrent un objet musicalement impeccable, où le synthé et les instruments organiques se lient et forment de jolis amalgames. Entre les balades et chansons plus rythmées, la voix unique et texturée de Samuel T. Herring élève chaque chanson.

Mais c’est sa plume que l’on retient, surtout. Parfois très candide, d’autres fois pessimiste, elle dépeint avec poésie la beauté d’une relation qui semble rendre invincible et la désillusion de se rendre compte que l’on est finalement toujours vulnérable aux peines du cœur.

