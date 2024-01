Un deuxième album du chanteur qui s’écoute comme on tourne les pages d’un journal intime, avec des chansons qui savent bien traduire les états d’âme du quotidien sur des rythmes doucement folk.

Parfois, tout est dans le titre. C’est le cas d’Etienne Dufresne fait des efforts, qui dit exactement ce qui nous attend dans ce deuxième album de l’auteur-compositeur-interprète originaire de Sherbrooke : un journal intime doux-amer dont chaque chanson est une nouvelle page.

Trois ans après Excalibur, qui carburait à une certaine nostalgie, Etienne Dufresne livre une œuvre dont les thèmes sont beaucoup plus ancrés dans le présent. Autoportrait lucide qui parle de famille – Deux visages, quelle jolie chanson sur ses parents, Élisabeth, hommage groovy à sa sœur – et d’amours pas toujours réussies, il raconte l’histoire d’un homme qui essaie de devenir meilleur en apprenant à mieux se connaître et à comprendre son rapport aux autres.

« J’fais des efforts, j’ai pas trop l’choix/J’attendrai pas d’être mort/Pour retrouver la joie » : l’écriture d’Etienne Dufresne est limpide, et sa poésie vernaculaire instaure dès le départ une proximité qui rappelle autant Daniel Boucher (Canal Évasion) que Beau Dommage. Dans une chanson comme la très belle, très douce et très folk Bein normal, dans laquelle l’auteur réussit à bien saisir les états d’âme du quotidien, les influences du groupe phare des années 1970 sont bien mises en évidence par le réalisateur Alexandre Martel – les chœurs de Lou-Adriane Cassidy, la batterie légère, on y est.

Avec ses pointes de sons électroniques, son rythme un peu lancinant, ses mélodies qui se laissent apprivoiser, son folk qui flirte avec la pop et la voix bien posée du chanteur, Etienne Dufresne fait des efforts se défend et se déguste d’un bout à l’autre. De l’excellente première chanson Dans ma tête à la dernière pièce intitulée Merci – « Il fait si noir/Merci d’être là/Quand je fais des efforts » –, sympathique clin d’œil au titre, c’est clair : tous ces efforts auront valu la peine.

Extrait de Bein normal

