Nicholas Craven et Boldy James : deux en deux, et encore mieux cette fois

Deuxième album collaboratif entre le producteur québécois et le rappeur de Detroit, Penalty of Leadership confirme l’excellente chimie entre les deux artistes.

Il y a un peu plus d’un an, Boldy James a failli perdre la vie dans un accident automobile. Les 11 morceaux qui composent Penalty of Leadership ont été enregistrés durant sa convalescence, qui a nécessité des semaines de réadaptation puisqu’une des vertèbres de son cou a été cassée.

Le prolifique rappeur est parmi les meilleurs des dernières années. La douzaine d’albums qu’il a lancés depuis 2020 sont tous de grande qualité et démontrent le talent de conteur du natif de Detroit. Alors que plusieurs de ses pairs favorisent les récits descriptifs et détaillés, Boldy parvient à peindre des scènes en évoquant davantage l’ambiance et l’émotion – Murderous Tendencies en est un bon exemple. Polyvalent, il offre ses brillantes réflexions avec ou sans percussions, le drumless étant une spécialité de Nicholas Craven.

James Clay Jones III se dévoile plus qu’à l’habitude sur Penalty of Leadership. Son propos témoigne à la fois d’une plus grande vulnérabilité et d’un sentiment d’invincibilité, conséquence directe d’avoir frôlé la mort. Sur le premier extrait, Brand New Chanel Kicks, qu’il a enregistré en portant une minerve et calé dans un fauteuil roulant, Boldy confie : « Countin’ my blessings, don’t know why he keep sparing me », reconnaissant d’être toujours parmi nous.

Du côté des beats, Nicholas Craven livre possiblement sa sélection la plus sophistiquée jusqu’ici. À la fin de 2024, il n’est pas impossible que Formal Invite, qui ouvre l’album, se retrouve parmi nos chansons de l’année. Pour l’instant, elle est au sommet. Minimaliste et nostalgique, Jack Frost, qui suit, ressemble beaucoup à ce qu’on pouvait entendre sur la collaboration précédente des deux artistes, Fair Exchange No Robbery, tout comme Speedy Recovery. Les pièces Evil Genius, Soccer Mom – notre autre préférée – et All My Tokens possèdent toutes un raffinement digne des meilleurs producteurs rap.

Nous avons écouté Penalty of Leadership une dizaine de fois depuis que nous l’avons obtenu et chaque écoute le rend plus satisfaisant. Signe d’une œuvre achevée.

0:00 0:00 Couper le son