La célébration a commencé un peu tard, mais Madonna n’a eu aucun mal à faire danser le Centre Bell, jeudi, lors du premier des deux spectacles qu’elle donne à Montréal d’ici samedi.

On se doutait que la soirée commencerait tard. Avant Noël, Madonna n’est entrée en scène que vers 23 h lors qu’un spectacle à Brooklyn, retard apparemment dû à un problème technique survenu plus tôt ce jour-là lors de la balance de son. Des admirateurs la poursuivent d’ailleurs en justice, elle et le producteur Live Nation, pour ce retard. Ces dernières semaines, elle est apparue vers 22 h 15 à Boston et Toronto. Jeudi, elle a toutefois commencé « tôt ».

Madonna est apparue à 21 h 50 sur l’immense scène occupant le parterre du Centre Bell. Le dispositif est constitué de trois passerelles, dont l’une s’avançant très loin dans l’enceinte, installées devant un plateau principal circulaire. Comme on l’a déjà vu dans des concerts de U2, des fans particulièrement chanceux se trouvaient dans des espaces privilégiés situés entre les différents bras de cette scène tentaculaire.

L’appareillage scénique de Madonna promettait une proximité exceptionnelle avec la reine mère de la pop et ses dizaines de danseurs. Il s’agit du dispositif le plus imposant que l’auteur de ces lignes a vu dans cet amphithéâtre en plus de 20 ans de couverture de spectacles.

Madonna n’avait chanté que cinq chansons au moment de l’heure de tombée. La soirée s’annonçait déjà mémorable. La reine mère de la pop a fait une entrée en scène impériale, apparaissant seule sur un plateau circulaire tournant, vêtu d’un ample vêtement noir, coiffée d’un diadème, chantant Nothing Really Matters, tiré de Ray Of Light, puis a enchaîné avec Everybody, son tout premier single.

Les gens étaient déjà debout un peu partout dans l’enceinte, dansant et chantant avec elle. L’énergie a encore monté d’un cran lorsqu’elle a entonné Into the Groove, peu après. Madonna promettait de raconter son histoire, toute son histoire. Ce qu’elle a fait en rappelant ses origines canadiennes-françaises — par sa mère — et en offrant une version étonnamment rock de Burning Up, sur des images évoquant le CBGB’s, mythique club associé à la scène punk et alternative new-yorkaise du tournant des années 1980.

Madonna a ensuite de nouveau transformé le Centre Bell en énorme discothèque en offrant Open Your Heart, tiré de True Blue, puis Holiday, hymne marquant de son tout premier album paru en 1983. Non, elle n’allait pas raconter son histoire dans l’ordre chronologique, mais le voyage dans le temps s’annonçait extraordinairement réjouissant.

Des fans d’attaque

Peu après 20 h, un groupe de quatre amis patientaient dans le hall, en retrait d’une importante queue d’admirateurs qui attendaient leur tour pour aller au kiosque de souvenirs. D’où venez-vous a demandé La Presse ? « Du Brésil ! », a lancé le seul homme du groupe, faisant éclater de rire ses amies.

Carlos disait vrai, à un détail près : Tatiana, Karla, Clarissa et lui, sont Brésiliennes, mais vivent maintenant à Blainville. Aucun d’entre eux n’avait vu Madonna sur scène avant jeudi soir. « Je ne sais pas à quoi m’attendre, dit Karla, mais je suis sûr que ça va être super. » À ses côtés, Clarissa, qui dit suivre Madonna depuis 1992 environ, acquiesce.

Ils avaient lu que la vedette changeait 18 fois de costumes et aussi, comme un peu tout le monde, que son spectacle commence souvent tard. Ils étaient d’attaque pour danser toute la soirée. « On a vu des vidéos sur YouTube. On ne sait pas quelles chansons elle va chanter, mais on sait qu’elle va faire les plus connues », disent-ils.

Et les voilà qu’ils citent les titres qu’ils espèrent entendre : Frozen, Music, Like A Virgin, des titres qui, a priori, ne sont pas au programme de la tournée Celebration, sauf peut-être lors d’un changement de tableau. Clarissa ajoute qu’elle espère entendre la chanson « d’Évita Perón ». Elle aura été comblée : Don’t Cry For Me Argentina était prévue dans la dernière partie du spectacle.

Le spectacle Celebration, auquel participe notamment Bob the Drag Queen, devait durer un peu plus de 2 heures. Madonna y traverse plus de quatre décennies de tubes en remontant jusqu’à Everybody (1982) et Burning Up (1983). Puisque Madonna n’accepte pas la présence de photographe local durant sa tournée, les images illustrant cet article proviennent d’une représentation ayant eu lieu en décembre à New York et d’autres fournies par la production.