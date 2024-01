Le promoteur et propriétaire du Beach Club Olivier Primeau a annoncé ce mercredi avoir « passé les rênes » des festivals Fuego Fuego et Metro Metro à evenko.

« Dans le monde de l’entrepreneuriat, il y a des beaux moments et d’autres plus difficiles, aujourd’hui fait partie des beaux moments », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Les deux festivals urbains, qui se déroulent sur l’esplanade du Parc olympique, ont été créés en 2019 (Metro Metro) et 2022 (Fuego Fuego). « Lorsque j’ai acquis le Beachclub en 2015, mon rêve était d’organiser des grands festivals de musique. L’achat du Beachclub s’est révélé être une décision clé pour moi et mon équipe, puisqu’il nous a offert la visibilité et la reconnaissance nécessaires pour lancer des festivals à l’échelle que j’avais toujours imaginée. »

« Nous avons décidé d’acquérir le festival parce que nous étions enchantés de son succès et son positionnement dans le marché », a expliqué le promoteur evenko, dans un courriel à La Presse spécifiant que les détails de la transaction demeureront confidentiels.

« Nous avons également constaté, au cours des dernières années, le succès éclatant des spectacles de musique latine dans nos amphithéâtres et la présentation de Fuego Fuego nous semblait une suite logique afin de faire rayonner encore davantage la musique latine à Montréal. Nous souhaitons jouer un rôle dans le succès du festival en améliorant l’expérience des festivaliers, tenant compte de ce qui a déjà été accompli. »

Dans son message, Olivier Primeau souligne que lui et ses partenaires ont « mis cœur et âme dans ces festivals pour en faire ce qu’ils sont aujourd’hui : des évènements incontournables et très attendus chaque année à Montréal ».

Olivier Primeau affirme être très fier de ce nouveau chapitre qui commence. « Cette transition représente une étape importante pour nous, marquant la réussite de nos efforts et notre désir de voir ces festivals se développer encore plus avec une équipe expérimentée et déjà très bien établie. »

evenko est déjà derrière cinq grands festivals montréalais : les Francos, le Festival de jazz, Osheaga, Lasso et Îlesoniq.

avec la collaboration de Marissa Groguhé, La Presse