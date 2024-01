PHOTO JORDAN STRAUSS, JORDAN STRAUSS/INVISION/ARCHIVES VIA ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Britney Spears dément les rumeurs sur un nouvel album et s’est engagée à « ne jamais retourner dans l’industrie musicale ».

Associated Press

Dans un message partagé mercredi sur Instagram, la chanteuse a dit que si elle écrivait des chansons, c’était « pour le plaisir, ou pour d’autres personnes ».

Elle a affirmé qu’elle avait écrit plus de vingt chansons pour d’autres artistes dans les deux dernières années.

Elle s’est décrite comme une prête-plume, et a ajouté qu’elle préférait cela ainsi.

Dans son message sur le réseau social, elle a dénoncé ceux qui disent qu’elle se tourne vers « des gens au hasard pour faire un nouvel album ».

Ce n’est pas la première fois que Britney Spears signale qu’elle renonce à sortir sa propre musique. En juillet 2021, alors qu’elle était toujours sous la tristement célèbre tutelle qui a contrôlé sa vie, son argent et sa voix pendant près de 14 ans, son gérant de longue date, Larry Rudolph, a démissionné, affirmant qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre sa carrière.

Juste après avoir été libérée de la tutelle plus tard cette année-là, elle a déclaré sur Instagram qu’elle avait peur du monde de la musique et que ne pas faire sa propre musique représentait un geste de défiance envers sa famille.

Mais l’année suivante, elle a sorti la chanson Hold Me Closer, une collaboration avec Elton John qui a passé 20 semaines sur le palmarès Billboard, culminant à la 6e place. L’année dernière, Mind Your Business, une chanson avec will. i.am, a toutefois été moins bien accueillie et n’a pas réussi à se tailler une place dans le palmarès de Billboard.

Le dernier album complet de Britney Spears était Glory en 2016.

Dans le message de mercredi, Spears a également écrit qu’il était « loin de la vérité » que son autobiographie à succès de 2023, The Woman In Me, a été publiée sans son approbation.