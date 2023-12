La tradition de Noël se poursuit. À l’approche du temps des Fêtes, la chanteuse Mariah Carey a, une fois de plus, réussi à hisser son succès All I Want For Christmas Is You au sommet du palmarès mondial.

Les plus récentes données de Billboard, qui couvrent la semaine se terminant le 9 décembre, placent la chanson sortie en 1994 en première place du top 200 mondial. Une position qu’elle a occupée à la même période de l’année en 2020, 2021 et 2022. L’année dernière la pièce est restée cinq semaines au sommet.

La star, qui a offert un concert de Noël à Montréal la semaine dernière, n’est pas la seule à se démarquer grâce à ses chansons du temps des Fêtes. Wham !, avec Last Christmas, Bobby Helms, avec Jingle Bell Rock, Ariana Grande, avec Santa Tell Me, et Brenda Lee, avec Rockin’Around the Christmas Tree, font également bonne figure.

Du côté du top 100 américain, la chanson de Brenda Lee trône d’ailleurs au sommet pour la première fois depuis sa sortie il y a 65 ans.