Classement Spotify Wrapped Drake le plus écouté à Montréal, Taylor Swift au sommet mondial

Les jeux sont faits… et la musique anglophone est la plus écoutée sur Spotify cette année à Montréal. C’est ce que dévoile le palmarès Spotify Wrapped, qui classe Drake, Taylor Swift et Morgan Wallen comme les trois artistes les plus populaires chez les utilisateurs de la plateforme dans la métropole.