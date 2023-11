Les billets pour la cérémonie d’hommage national au chanteur Karl Tremblay seront disponibles à partir de 10 h jeudi matin sur le site d’evenko.

La cérémonie aura lieu le mardi 28 novembre, à 19 h 30, au Centre Bell, où les Cowboys Fringants ont offert de nombreux spectacles dans le passé. Les billets sont gratuits, et chaque personne pourra s’en procurer un maximum de quatre.

Il s’agira d’un « hommage national » laïque, et non de funérailles nationales, comme l’avait suggéré le premier ministre François Legault, la semaine dernière, au lendemain du décès du chanteur. Au programme : la projection du film L’Amérique pleure sur écran géant, quelques chansons accompagnées par des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, et une prise de parole de Jean-François Pauzé, auteur-compositeur et guitariste des Cowboys Fringants.

« En accord avec sa conjointe Marie-Annick et tous ses proches, la nation québécoise rendra un hommage national à cet artiste tant aimé des Québécois et à l’héritage immense qu’il laisse dans notre culture », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, dans un communiqué diffusé mercredi.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a indiqué mercredi que la famille de Karl Tremblay a émis le souhait d’une cérémonie laïque, mais que l’évènement aura la même importance que des funérailles nationales classiques.

« C’est un décès qui a touché tellement de Québécois […] je pense que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vécu ça et je pense que les Québécois ont envie de vivre ça ensemble, de se rassembler autour de ça. L’actualité n’est pas facile en ce moment, les Québécois ne l’ont pas toujours facile et donc, d’être capables de vivre ça ensemble, de mettre du bon autour de ça, ça va faire du bien à tout le monde », a ajouté le ministre.

Le drapeau du Québec flottera en berne au-dessus de l’hôtel du Parlement le jour de la cérémonie en hommage au défunt, mort d’un cancer à l’âge de 47 ans.

Un registre de condoléances a également été mis en ligne afin de permettre à ceux qui le désirent d’offrir leurs condoléances à la famille de Karl Tremblay.