Les billets pour la cérémonie d’hommage national au chanteur Karl Tremblay, rendus disponibles à 10 h jeudi, se sont envolés en 15 minutes, faisant des milliers d’heureux et aussi bien des déçus.

À 10 h, des milliers de personnes attendaient déjà dans une file virtuelle sur le site internet d’evenko, et chacun d’elle pouvait se procurer un maximum de 4 billets. Et à 10 h 15, il n’était plus possible de réserver des billets, a constaté La Presse. La capacité du Centre Bell pour un concert est d’environ 15 000 sièges.

Isabelle Laroche, de Laval, a réussi à obtenir des billets de peine et de misère. Lorsque son tour est arrivé, il ne restait que quelques billets. Elle a pu en réserver deux, côte à côte, dans la section 400 – donc tout en haut de la salle. Elle ira avec sa sœur, qui a beaucoup de chagrin depuis la mort de Karl Tremblay, la semaine dernière. « Je suis consciente de la chance que j’ai », dit Isabelle.

Nicole Larivée, de Montréal-Nord, n’a pas eu cette chance. Lorsqu’elle s’est connectée au site d’evenko, à 10 h, elle était à la 5690e position dans la liste d’attente. Elle a attendu 20 minutes en ligne, mais lorsque son tour est arrivé, les billets avaient tous trouvé preneur. « Ça m’a brisé le cœur, mais bon, Karl était beaucoup aimé ; c’était prévisible que les billets s’envolent comme une étoile filante », convient Nicole Larivée, qui espère que le public qui n’a pas pu obtenir de billets pourra tout de même voir la cérémonie, à la télévision ou sur des écrans géants à l’extérieur du Centre Bell.

Il s’agira d’un « hommage national » laïque, et non de funérailles nationales, comme l’avait suggéré le premier ministre François Legault, la semaine dernière, au lendemain du décès du chanteur. Au programme : la projection du film L’Amérique pleure sur écran géant, quelques chansons accompagnées par des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, et une prise de parole de Jean-François Pauzé, auteur-compositeur et guitariste des Cowboys Fringants.

« En accord avec sa conjointe Marie-Annick et tous ses proches, la nation québécoise rendra un hommage national à cet artiste tant aimé des Québécois et à l’héritage immense qu’il laisse dans notre culture », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, dans un communiqué diffusé mercredi.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a indiqué mercredi que la famille de Karl Tremblay a émis le souhait d’une cérémonie laïque, mais que l’évènement aura la même importance que des funérailles nationales classiques.

« C’est un décès qui a touché tellement de Québécois […] je pense que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vécu ça et je pense que les Québécois ont envie de vivre ça ensemble, de se rassembler autour de ça. L’actualité n’est pas facile en ce moment, les Québécois ne l’ont pas toujours facile et donc, d’être capables de vivre ça ensemble, de mettre du bon autour de ça, ça va faire du bien à tout le monde », a ajouté le ministre.

Le drapeau du Québec flottera en berne au-dessus de l’hôtel du Parlement le jour de la cérémonie en hommage au défunt, mort d’un cancer à l’âge de 47 ans.

Un registre de condoléances a également été mis en ligne afin de permettre à ceux qui le désirent d’offrir leurs condoléances à la famille de Karl Tremblay.