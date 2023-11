Marie-Annick Lépine et Jean-François Pauzé sont venus remercier les gens de L’Assomption.

À L’Assomption, ils étaient plusieurs milliers à s’être déplacés dans le cœur de la ville pour chanter et célébrer la mémoire de Karl Tremblay. Ils ont eu droit à une surprise inespérée : deux membres des Cowboys Fringants sont venus sur place les saluer et les remercier brièvement.

En effet, Jean-François Pauzé et Marie-Annick Lépine, tous deux résidents de L’Assomption, sont arrivés vers 20 h dans une voiture balisée. En les voyant monter sur scène, la foule a explosé. Les lumières, les chandelles et les lampions portés à bout de bras ont rapidement formé une marée de lucioles qui a déferlé de la scène jusqu’à la rue. Plusieurs spectateurs ont essuyé des pleurs. D’autres ont crié : « On vous aime ».

« Merci énormément au nom de Karl, a lancé Jean-François Pauzé. Karl était quelqu’un d’humble et de modeste et il aurait été le premier surpris de tout cet amour. C’est très beau. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Plusieurs milliers de personnes s’étaient déplacés pour saluer la mémoire de Karl Tremblay

Marie-Annick Lépine, la conjointe de Karl Tremblay, a aussi pris la parole. « Mon homme, notre grand Karl Tremblay, était d’une bonté extrême. Il pensait aux autres et était toujours de bonne humeur. C’était un être d’exception. C’était un homme sensible qui se permettait de pleurer, souvent devant la beauté et le bonheur des gens heureux. Il disait que c’était devant la beauté du monde qu’il fallait s’extasier. »

Elle a ajouté que le chanteur souhaitait être enterré à L’Assomption, « là où il a passé les plus belles années de sa vie. »

Jean-Francois Pauzé a ensuite remercié la Ville de L’Assomption qui a décidé de renommer la Place publique, place Karl Tremblay. « Il le mérite en tabarnak. »