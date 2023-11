Aujourd’hui commence l’évènement M pour Montréal, dont le volet festival offrira cette année une dizaine de concerts pour le public, jusqu’au 18 novembre. Voici quelques suggestions de spectacles à ne pas manquer.

Milk & Bone, Cartel Madras, Virginie B et dee holt

Une autre soirée toute féminine, où se côtoieront des artistes aux styles variés, au niveau d’expérience tout aussi varié. Le duo hip-hop de Calgary Cartel Madras accompagnera les Québécoises Milk & Bone, Virginie B et dee holt. L’offre sera variée : la musique pop teintée d’électro de Milk & Bone, la néo-soul, pop et électro de Virginie B, la pop franche et fraîche de dee holt.

À la Sala Rossa, le 18 novembre à 21 h 30

0:00 0:00 Couper le son

Les 10 ans de Heavy Trip : Marie Davidson, Nadah El Shazly, Ouri et Pelada

PHOTO JOCELYN MICHEL, FOURNIE PAR HEAVY TRIP Marie Davidson (au sein de sa formation L’Oeil Nu)

La maison de disques Heavy Trip fête son dixième anniversaire et, à l’occasion, présentera une performance live de la Montréalaise Marie Davidson, qui sera précédée sur scène par l’artiste d’origine égyptienne Nadah El Shazly, ainsi qu’Ouri et Pelada, en mode DJ set. La soirée aura donc une forte saveur électronique, tandis que les genres éclectiques de toutes les femmes à l’affiche donneront l’occasion d’osciller d’un rythme à l’autre.

Au Théâtre Fairmount, le 18 novembre à 22 h

0:00 0:00 Couper le son

Billianne et Alice

PHOTO ALIX FORGEOT Billianne

La chanteuse Billianne n’a pas encore fait paraître d’album complet, mais son talent tout comme son potentiel sont indéniables. Celle dont l’offre fait penser à celle de Lizzy McAlpine, influencée par Taylor Swift, propose à 20 ans seulement une musique mature et réconfortante. La Montréalaise Alice sera également sur scène ce soir-là pour le lancement de son album.

Au Quai des Brumes, le 18 novembre à 21 h

0:00 0:00 Couper le son

Philippe Brach

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Philippe Brach

Philippe Brach a présenté son quatrième album sur scène à quelques reprises depuis sa parution. Cela faisait quelques années qu’on ne l’avait pas vu en tête d’affiche et l’attente en vaudra sûrement la peine, si Brach perpétue sa tendance à présenter des spectacles éclatés et décalés. « Si vous aimez les ramassis de n’importe quoi avec ben d’l’amour, y’a une place qui vous attend », a-t-il annoncé en faisant la promotion de ce spectacle et de la tournée qui suivra.

Au MTELUS, le 18 novembre à 20 h

0:00 0:00 Couper le son

La Sécurité avec Atsuko Chiba, CDSM et Population II

PHOTO AABID YOUSSEF La Sécurité

La Sécurité, c’est Laurence-Anne, Félix Bélisle (chanteur de Choses Sauvages), Éliane Viens-Synnott, Melissa Di Menna et Kenny Smith. C’est un groupe d’art punk, qui allie les synthétiseurs à une structure punk revisitée, dans une approche bilingue et férocement accrocheuse. Également sur scène ce soir-là : Atsuko Chiba, qui baigne dans le post-rock et le rock progressif, CDSM, qui offre une explosion de rythmes étranges et captivants, ainsi que Population II, trio rock psychédélique, que le funk, le jazz et la musique punk influencent.

À la Sala Rossa, le 17 novembre à 22 h