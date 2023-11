La classe politique a réagi avec émotion mercredi à l’annonce de la mort du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, un artiste « inoubliable » qui a « marqué l’histoire du Québec ».

L’annonce de la mort de Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants qui luttait contre un cancer de la prostate depuis plusieurs années, a ému le Québec.

« Une grande étoile, une belle étoile. Une étoile filante. Karl Tremblay nous a quitté et c’est tout le Québec qui pleure, a réagi le premier ministre de la province François Legault sur X. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Le ministre de la Culture et des Communications de la CAQ, Mathieu Lacombe, a partagé un long message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa peine.

« J’ai le cœur brisé d’apprendre le décès de Karl Tremblay, a-t-il écrit. Ouf. Comment dire ? Karl, avec les Cowboys, a non seulement marqué l’histoire du Québec, mais il a aussi été la voix de tellement de monde, de tellement de combats. Il a aussi personnellement marqué ma jeunesse, puis ma vie d’adulte. […] Les Cowboys, c’est nous tous. C’est une immense perte pour notre nation. »

À son sens, les Cowboys Fringants, c’est « le groupe le plus marquant et influent de l’histoire du Québec ».

« La voix de toute une génération s’éteint »

Il n’est pas le seul à avoir voulu rendre hommage à l’artiste et à son œuvre. Les réactions politiques, transcendant les partis et les positions, n’ont pas tardé à fuser.

« Les mots me manquent pour exprimer toute la peine que je ressens, et à quel point il s’agit d’une lourde perte pour le Québec », s’est ému le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon. « Karl Tremblay aura marqué tout le Québec, tout le monde peut s’identifier à l’une des chansons des Cowboys. Y compris ma fille de 5 ans, à qui ce sera difficile d’annoncer la nouvelle. »

À Québec solidaire, le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois a aussi déploré la mort de celui qui a marqué toute une génération. « Karl ne chantera plus. La voix de toute une génération s’éteint. J’ai le cœur brisé. Son étoile brillera pour toujours au firmament des plus grandes légendes de la musique québécoise. À sa famille, ses proches, et ses Cowboys : on ne l’oubliera jamais. », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Même réaction du côté du Parti libéral, où le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, Marc Tanguay, a écrit : « Ce soir, c’est tout’l’Québec qui pleure, que’que part au fond du cœur. [Le combat] courageux [de Karl Tremblay] contre le cancer nous a profondément touchés. Les derniers spectacles du groupe resteront particulièrement gravés dans nos mémoires, témoignages de la force du chanteur face à l’adversité. Sa voix unique continuera de résonner éternellement dans notre mémoire collective. »

« Sa voix résonnera longtemps dans nos cœurs. C’est tout un pan de la culture québécoise qui nous quitte après avoir mené tout un combat », a aussi partagé sur Instagram la députée libérale Marwah Rizqy. « Merci pour ces moments magiques à travers vos chansons. Mes années au cégep ont été moins lourdes grâce à vous. Mes chagrins ont souvent trouvé refuge dans vos paroles. C’est d’une tristesse infinie ce départ. »

Des échos des villes jusqu’à Ottawa

Le chef du Bloc québécois à Ottawa Yves-François Blanchet a aussi tenu à rendre hommage au chanteur sur les réseaux sociaux. « C’est aux proches, à la petite et grande famille et aux centaines de milliers de fans des Cowboys fringants et de Karl Tremblay que j’adresse mes condoléances. Je vous souhaite un courage digne du sien et l’amour digne de l’espoir qu’il a gardé et partagé », a-t-il écrit sur X.

La ministre des Affaires étrangères du Parti libéral du Canada Mélanie Joly a aussi appris avec « tristesse » la mort du chanteur. « Karl a transporté le Québec en nous faisant vivre des moments inoubliables qui ont marqué la culture québécoise », a-t-elle souligné sur X.

À Montréal, la mairesse Valérie Plante a Montréal déploré la perte d’un « grand artiste ». « La voix et les chansons de Karl Tremblay résonneront encore longtemps dans nos cœurs. Mes plus sincères sympathies à ses fans, aux membres des Cowboys et à ses proches. »

Le chef de l’Opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Montréal Aref Salem a lui aussi souligné le départ du chanteur : « Le monde devenait magique sous la voix de Karl Tremblay. Plus qu’un artiste de grand talent, c’était une référence, un rassembleur et un inoubliable. »

Du côté de la capitale, le maire de Québec Bruno Marchand a assuré que les drapeaux de la ville seraient en berne jeudi, en hommage au chanteur. « Depuis que j’ai 22 ans que mon cœur bat au rythme des Cowboys. Ils nous poussent à réfléchir, à se regarder, à s’améliorer. Le Québec a maintenant son étoile filante. Merci pour le Québec que tu as su construire à travers ta musique, a-t-il écrit. Bonne route Karl. »