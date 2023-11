Les Rangers du Texas ont remporté leur première Série mondiale, mercredi, et des observateurs aguerris ont identifié l’ingrédient magique de leur succès : le pouvoir du groupe Creed.

« Comme tant d’autres réussites sportives récentes, les Rangers ont trouvé l’absolution dans le pouvoir de Creed », écrit le magazine Slate, jeudi.

Creed, c’est ce groupe américain de la fin des années 1990, qui proposait un rock un peu mielleux, à l’étiquette « chrétienne », et qui a connu la gloire avec des tubes Higher, Inside Us All et With Arm Wide Open avant de sombrer dans l’oubli.

Mais voilà que, cette saison, les joueurs des Rangers du Texas ont fait de Higher l’hymne qui leur porte chance avant leurs matchs. Les spectateurs se sont mis de la partie, en hurlant à leur tour le succès pour motiver leur équipe. Les membres du groupe Creed ont même fait une surprise aux Rangers en assistant à un de leurs matchs, il y a deux semaines. Ils les ont aussi abondamment encouragés sur les réseaux sociaux.

Au terme de leur grande victoire, mercredi, les Rangers ont beuglé Higher en ouvrant le champagne, une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Les membres de Creed vont se réunir pour la première fois en dix ans, l’an prochain, et ils feront un arrêt à Dallas, le 11 septembre, le temps de célébrer encore une fois cette première victoire de la Série mondiale pour les Rangers en 63 ans d’histoire.