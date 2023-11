Photoreportage Gino Vannelli et Dédé Fortin cohabitent dans un hôtel du centre-ville

L’HOTEL10, situé rue Sherbrooke à Montréal, dévoilera officiellement jeudi un projet hommage aux musiciens Gino Vannelli et Dédé Fortin. C’est deux Montréalais, Guy Hamelin et Francis Turenne, qui signent cette œuvre d’art. Un heureux montage de paroles de plusieurs chansons odes à la métropole, dont Just Wanna Stop, de Gino Vannelli, et Juste une p’tite nuite, de Dédé Fortin et ses Colocs.