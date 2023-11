Après un règne de 18 ans à la barre de gala de l’ADISQ, Louis-José Houde tire sa révérence. « Ce fut une formidable aventure créative et festive, mais le moment est venu de tendre le flambeau », a écrit l’humoriste, jeudi, sur sa page Facebook.

Louis-José Houde évoque ainsi ce 18e gala comme « son dernier »… mais laisse tout de même la porte ouverte.

« Des styles de musique ont eu le temps de passer de mode et d’y revenir depuis que j’anime ; j’ai besoin d’une pause, écrit-il. Probable qu’il s’agisse que d’un au revoir et non d’un adieu. J’y retournerai peut-être un jour, mais pour l’instant, Émile Bilodeau est rendu un adulte, tout ça va trop vite. Je souhaite également plus de temps pour mes spectacles, mes projets personnels, surtout que je cuisine fréquemment sur feu indirect, c’est plus long. »

De mémoire récente, le gala de l’ADISQ est indissociable de l’animation de Louis-José Houde. Et pour cause, cela fait presque deux décennies que c’est lui que l’on retrouve à l’animation. Il est toujours le premier à monter sur scène pour son traditionnel numéro d’ouverture au lever du rideau. Il ponctue la soirée d’interventions humoristiques souvent teintées de clins d’œil qui évoquent sa passion personnelle pour la musique.

L’humoriste s’est dit heureux, en tant que mélomane, d’avoir piloté si longtemps ce gala dédié à la musique québécoise. Avant lui, Yvon Deschamps avait tenu la barre de la cérémonie durant neuf galas non consécutifs. Il va sans dire que le règne de Louis-José Houde en tant qu’animateur n’a pas d’égal, pour le gala de l’ADISQ comme pour d’autres grandes cérémonies de remises de prix au Québec.

« Des proches me demandent pourquoi je ne me rends pas à 20 ans. Parce que 20 ans, ce serait étirer la sauce. Dix-huit, c’est un petit passage éclair… »

Le rideau qui tombera dimanche marquera la fin d’une époque. Les messages d’admirateurs sous sa publication Facebook témoignent de l’affection que porte le public à l’humoriste dans son rôle de chef de cérémonie. « Félicitations pour ton excellent travail et nous regarderons ta dernière animation avec nostalgie », a commenté une internaute. « Nous regardions ce gala pour toi ! Seulement toi avais la finesse d’animer ce gala sans controverse (ou si peu) mais surtout pour ton introduction toujours tellement drôle et surtout si respectueuse », a écrit une autre. « Ce ne sera pas le même gala après ton départ. »

Dans un communiqué, l’ADISQ et Radio-Canada ont indiqué avoir été avisés par l’animateur il y a quelques mois. L’équipe de l’ADISQ a tenu à remercier Louis-Josée Houde pour l’animation de ces 18 cérémonies – « du jamais vu dans l’histoire des galas ».

« Louis-José a su marquer notre évènement de façon telle qu’il a créé le modèle à adopter pour la réussite d’un gala », a souligné Jean-François Renaud, président de l’ADISQ.

« Nous nous inspirerons assurément de son legs pour continuer de célébrer nos artistes de la façon dont il l’a si bien fait pendant près de deux décennies », a déclaré Eve Paré, directrice générale de l’ADISQ.

Le dernier gala de Louis-José Houde aura lieu dimanche, dès 20 h, en direct sur ICI TÉLÉ et ICI TOU. TV.