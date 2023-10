Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

1989 (Taylor’s Version), Taylor Swift

Pop 1989 (Taylor’s Version) Taylor Swift Taylor Swift

C’est le quatrième album que Taylor Swift réenregistre et c’est peut-être celui qu’une majorité d’admirateurs attendaient. La version originale parue en 2014 est un des disques les plus populaires de la discographie de Swift. On retrouve les seize morceaux de la version Deluxe de 1989 ainsi que cinq chansons inédites sur ce nouvel album (rappelons que la chanteuse enregistre de nouveau six de ses albums pour reprendre les droits sur ses bandes maîtresses).

Chronicles of a Diamond, Black Pumas

Soul Chronicles of a Diamond Black Pumas ATO Records

Le second album de la formation américaine Black Pumas a été un travail mené sous pression, d’après les dires du meneur Eric Burton. Après un premier opus très bien reçu du groupe de soul psychédélique installé à Austin, au Texas, cette suite offre l’occasion de se plonger de nouveau dans ses rythmes groovy et entraînants. Le premier extrait, More Than A Love Song, enrobé dans le gospel, avait bien mis de l’avant l’évolution sonique de Black Pumas, plus riche sur le plan des orchestrations.

Sainte-Catherine en décembre, Paul Rossy

Jazz Sainte-Catherine en décembre Paul Rossy Sunset Hill Music

Le pédiatre et auteur-compositeur-interprète Paul Rossy sort l’« album d’hiver » Sainte-Catherine en décembre, aidé par le Sunset Hill Jazz Band derrière les instruments. Ian Kelly réalise ce disque, où l’on retrouve combinées les ambiances jazz et les influences latines dans une réorchestration (avec Mark Nelson aux arrangements) des chansons folk de l’artiste, qui est aussi médecin, auteur de livres pour enfants et créateur de spectacles alliant musique, danse et théâtre.

God Games, The Kills

Rock God Games The Kills Domino Recording

C’est la fin d’un hiatus de plus de sept ans pour le duo britanno-américain The Kills, formé de la chanteuse Alison Mosshart et du guitariste Jamie Hince. Leur retour s’exprime sous la forme d’un album maximaliste, gardant l’empreinte rock et éclatée du groupe, enjolivé d’un lustre moderne et pop. À en croire les critiques, ce sixième disque, que certains n’attendaient plus, marque un retour réussi pour The Kills.