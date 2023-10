Le nouvel album de NOBRO s’intitule Set Your Pussy Free, mais il n’est pas nécessaire d’avoir soi-même un vagin pour en éprouver le pouvoir émancipateur.

NOBRO se présente depuis ses débuts en 2014 comme un groupe punk, mais, c’est l’évidence sur Set Your Pussy Free, le quatuor est davantage punk dans sa gouailleuse attitude que dans sa musique. Et s’il puise certes dans l’héritage des géants du genre – Delete Delete Delete est la chanson que les Ramones auraient écrites si l’internet leur avait donné envie de lancer leur ordinateur par la fenêtre –, les emprunts au hard rock, à la power pop et au grunge y sont nombreux. Dit encore plus simplement : NOBRO fait du rock.

C’est en juin 2022, lors du renversement par la Cour suprême étatsunienne de l’arrêt Roe c. Wade sur l’avortement, que la chanteuse et bassiste Kathryn McCaughey a prononcé sur scène la fabuleuse phrase qui donne aujourd’hui son titre au nouvel album de son groupe. Mais Set Your Pussy Free est l’album de tous les affranchissements, pas que du conservatisme patriarcal.

Affranchissement de la bienséance (Let’s Do Drugs, un peu comme si Thin Lizzy avait été partie prenante du mouvement riot grrrl). Affranchissement de la pression d’avoir accompli certaines choses à un certain âge (I Don’t Feel Like It). Affranchissement de la peur de ne pas être digne d’amour (Gimme More – Party Through the Pain). Affranchissement de ce nono de dude qui nous tient lieu de chum (Where My Girls At, le récit de la genèse de la formation).

Avec ce premier album complet, NOBRO fournit par ailleurs la plus grande concentration de cris de ralliement depuis la compilation d’hymnes d’aréna Jock Rock. Que Kathryn, la guitariste Karolane Carbonneau (époustouflante), la percussionniste Lisandre Bourdages (étonnamment essentielle) et la batteuse Sarah Dion (toujours aussi saisissante) gueulent ensemble plusieurs de leurs refrains, comme autant d’appels au renversement de l’ordre établi ou à la solidarité sororale, contribue évidemment à leur électrisant effet.

« I thought I’d be a better person by now / I thought I’d be a better version of myself », hurle Kathryn McCaughey de sa voix qui égratigne et qui fait du bien. Cette version-ci n’a pourtant rien à envier à ce que le rock actuel a de meilleur.

Extrait de Let’s Do Drugs

