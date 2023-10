Shania Twain La cowgirl dorée charme le Centre Bell

Shania Twain chantait depuis un bon 45 minutes déjà au Centre Bell lorsqu’elle s’est avancée seule au micro, guitare en bandoulière, racontant qu’elle avait été initiée à la musique country par ses grands-parents et qu’elle avait commencé à composer seule dans une petite cabane perdue dans le bois. Puis, elle a entonné les premières phrases de Whose Bed Have Your Boots Been Under ? d’un ton doux, presque résigné.