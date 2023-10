La CBC affirme que l’acte de naissance de la légendaire musicienne et militante canadienne Buffy Sainte-Marie ainsi que d’autres documents et les témoignages de membres de sa famille contredisent l’affirmation de la chanteuse selon laquelle elle serait d’ascendance autochtone.

Kelly Geraldine Malone La Presse Canadienne

Avant la diffusion d’un reportage à l’émission « Fifth Estate » vendredi soir, Buffy Sainte-Marie, âgée de 82 ans, déclarait jeudi qu’elle ne savait pas qui étaient ses parents biologiques ni d’où elle venait précisément. Mais elle se disait « fière membre de la communauté autochtone profondément enracinée au Canada ».

« À ceux qui remettent en question ma vérité, je réponds avec amour : je sais qui je suis », a-t-elle précisé jeudi dans un communiqué.

Dans son reportage, la télévision anglaise de Radio-Canada affirme qu’elle a retrouvé son acte de naissance, qui indique que la chanteuse est née en 1941 à Stoneham, au Massachusetts, et que ses parents sont Albert et Winifred Sainte-Marie. Or, selon ce document signé par le médecin traitant, le bébé et les parents sont blancs.

La CBC affirme aussi que l’acte de mariage de Buffy Sainte-Marie, une police d’assurance vie et un registre de recensement américain corroborent les informations figurant sur cet acte de naissance.

Buffy Sainte-Marie portait bien haut son ascendance autochtone alors que sa renommée commençait à croître tout au long des années 1960. Son premier album, It’s My Way !, comprenait plusieurs pièces remarquables, dont Now That the Buffalo’s Gone, une « chanson de protestation » liée à la dépossession des Autochtones de leurs terres ancestrales.

Elle a aussi initié les tout-petits à la culture des Premières Nations à l’émission culte « Sesame Street » et elle est considérée comme la première personne autochtone à avoir remporté un Oscar, en 1982. Elle avait coécrit la ballade du film Officier et Gentleman, Up Where We Belong.

Mais l’histoire de sa naissance, de son enfance et de sa nation d’appartenance a changé au cours d’une carrière de plusieurs décennies. La CBC cite des articles de presse des années 1960 dans lesquels Buffy Sainte-Marie s’identifie comme Mi’kmaq, puis Algonquine, et plus tard Crie.

« On ne peut pas se fier à ce document »

Sa biographie autorisée de 2018 précise qu’il n’y a aucune trace officielle de sa naissance. On y lit qu’elle est probablement née Crie au sein de la communauté de Piapot en Saskatchewan, au début des années 1940. Buffy Sainte-Marie aurait ensuite été adoptée selon les traditions cries au début de la vingtaine par une famille de Piapot.

Le réseau de télévision autochtone national APTN a également obtenu une copie de l’acte de naissance. APTN affirme que l’équipe de Buffy Sainte-Marie n’a pas nié qu’il s’agissait de son acte de naissance, mais a indiqué qu’on ne pouvait pas se fier à ce document.

Buffy Sainte-Marie a soutenu jeudi que sa « mère adulte », Winifred Sainte-Marie, lui avait dit qu’elle avait été adoptée et qu’elle était peut-être née « hors mariage ».

Des récits contradictoires sur son adoption ont également été publiés, certains affirmant qu’elle était bébé et d’autres qu’elle était une petite fille lorsqu’elle a été emmenée par une famille américaine. Certains récits soutiennent que ses parents biologiques sont décédés ou que sa mère est morte dans un accident de voiture.

Buffy Sainte-Marie a fourni une déclaration sous serment de son ancien avocat, chargé d’examiner son ascendance autochtone. Selon l’« histoire orale » en Saskatchewan, la chanteuse est née au nord de Piapot d’une femme célibataire « qui ne pouvait pas prendre soin d’elle ».

Des membres de sa famille aux États-Unis, dont la sœur cadette de la chanteuse, ont par ailleurs déclaré à la CBC que Buffy Sainte-Marie n’avait pas été adoptée et n’avait pas d’ascendance autochtone.

Le reportage du diffuseur public cite aussi un article de 1964 dans lequel un homme qui prétend être l’oncle de Buffy Sainte-Marie déclare au quotidien qu’elle n’était pas Autochtone — et plus précisément : pas Crie. La CBC soutient que des membres de sa famille n’ont pas voulu la contredire parce qu’ils craignaient que la chanteuse n’intente des poursuites judiciaires.

Mme Sainte-Marie a indiqué jeudi qu’elle avait été contactée le mois dernier par la CBC là-dessus. Elle a qualifié ces allégations de « profondément blessantes ».

« Je ne sais pas d’où je viens, qui sont mes parents biologiques ou comment je me suis retrouvée mésadaptée dans une maison chrétienne blanche typique de la Nouvelle-Angleterre, a-t-elle aussi plaidé. J’ai réalisé il y a des décennies que je n’aurais jamais les réponses. »

Buffy Sainte-Marie, âgée de 82 ans, a récemment mis un terme aux tournées, invoquant sa santé. Elle a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, dont des prix Juno, un Gemini, un Golden Globe et le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène. Elle a également été nommée au Panthéon de la musique canadienne en 1995.