L’influence de Westside Gunn est indéniable.

Exemple le plus récent : Drake a non seulement rappé sur un beat de Conductor Williams, il en fait le deuxième extrait de son album lancé la semaine dernière. La plupart des fans de rap ont entendu pour la première fois les percussions de Conductor sur Pray For Paris, la première des trois offrandes de Westside Gunn en 2020. And Then You Pray For Me est en quelque sorte la suite de celle-ci.

Le regretté Virgil Abloh est de nouveau derrière le visuel de l’album, alors que la musique dégage toujours cette aura de chaos structuré. Les collaborations sont encore nombreuses et variées, autant au micro que sur la console. Gunn a bien sûr fait appel à son frère Conway the Machine et à son cousin Benny the Butcher, devenus fort respectés depuis leurs humbles débuts. Les trois sont réunis sur Kostas, une production trap de Tay Keith, qui démontre la polyvalence du trio de MC.

Les autres membres de la famille Griselda ne sont pas en reste. Boldy James (Jalen Rose) et Rome Streetz (The Revenge of Flips Leg) brillent de mille feux sur leur morceau respectif, alors que Stove God Cooks vole la vedette à chacune de ses nombreuses apparitions, en particulier sur House of GLORY, une magnifique composition de RZA.

JID transpose habilement son flow rebondissant sur le beat lourd que Beat Butcha a concocté pour Mama’s PrimeTime. L’ambiance créée par Miguel da Plug sur DunnHill convient parfaitement à Rick Ross et Gunn s’y plaît également. Ultra GriZelda n’a pas le même charme, malgré la contribution enthousiaste de Denzel Curry, alors que Mr Everything, avec Jeezy, rate la cible.

La variété est louable, mais le son brut et sombre que Griselda a popularisé reste ce qui s’harmonise le mieux avec la voix de son fondateur. Suicide in Selfridges (Conductor), Kitchen Lights (DJ Benoit) et Babylon Bis (JR Swiftz et Mario Luciano) le prouvent.

Westside Gunn est un rappeur au talent restreint. Son propos a peu de portée et la fluidité de son flow se perd lorsqu’il s’éloigne du boom bap. Sa personnalité et son authenticité lui ont permis de se démarquer au fil des années, mais ce sont ses compétences de commissaire (curator) qui ont élevé son statut. Sa force réside davantage dans les choix qu’il fait : la structure des chansons, la combinaison de divers artistes et la sélection de rythmes fidèles à sa marque et inattendus. Il le sait, car le natif de Buffalo a annoncé qu’il s’agit de son dernier album studio. And Then You Pray For Me est une belle démonstration des capacités uniques de Westside Gunn, mais aussi de ses limites.

Extrait de Kitchen Lights

0:00 0:00 Couper le son