(Toronto) Alanis Morissette sait que ses mouvements corporels saccadés en concert ne sont pas orthodoxes, mais elle explique que c’est parce qu’elle a tellement d’énergie refoulée dans son corps qu’elle « peut à peine la retenir ».

David Friend La Presse Canadienne

« J’ai toujours eu l’impression d’être un caniche dans le corps d’un étalon noir, a illustré la chanteuse ottavienne plus tôt cette semaine. Je suis introvertie dans ce style de vie extrêmement extraverti. »

Morissette dit que l’intimité de la scène ressemble « d’une manière étrange […] à un petit bocal à poissons scintillant ».

Et même si elle a atténué l’énergie de ses pas de danse ces dernières années, elle vit toujours pour le « moment sacré » de se produire sur scène.

L’interprète de You Oughta Know a réfléchi sur sa présence sur scène en parlant de la production de la comédie musicale Jagged Little Pill, qui commence ses représentations le 24 octobre pour une période d’un mois au Princess of Wales Theatre de Toronto.

La comédie musicale tourne autour des difficultés d’une famille, sur des chansons du premier album du même nom de Morissette en 1995. Son livre, lauréat d’un Tony Award, est écrit par la scénariste de Juno, Diablo Cody.

Jagged Little Pill est la première production scénique de Morissette, et même si elle n’y apparaît pas, elle a dit que cela l’a inspirée à poursuivre son propre spectacle solo qui « entrerait vraiment dans les rouages et les recoins » de sa vie.

« Je dois raconter cette histoire, a-t-elle confié depuis le nord de la Californie, où elle vit maintenant. Et il faut de l’humour, de la musique et du mouvement. »

Elle a ajouté : « Cela n’arrivera peut-être pas demain, mais c’est quelque chose qui doit être exprimé. »

« Je me donne dix ans. »