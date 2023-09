Sixième et dernière collaboration de Nas avec le beatmaker Hit-Boy, Magic 3 est une leçon de longévité.

Nas sort des albums plus vite que son ombre. Si Magic 3 s’appelle ainsi, c’est qu’il y a eu avant Magic (2021), puis Magic 2 (plus tôt cette année). Une autre trilogie s’était conclue l’an dernier, celle des King’s Disease (2020, 2021 et 2022). Bref, ça fait maintenant six albums en trois ans pour Nas.

Ce qu’il y a de bien, c’est que le New-Yorkais ne perd pas de son statut en ajoutant ces nouvelles œuvres à sa discographie déjà bien fournie. Il ne fait que confirmer sa domination (tout ce qu’il a fait n’est pas génial, mais la plupart de ses réalisations sont fortes) en tant que l’un des meilleurs conteurs du rap.

Cette épopée de trois ans a été possible grâce à la collaboration entre Nas et le beatmaker Hit-Boy (Beyoncé, Travis Scott, Lil Wayne). Ce dernier a annoncé que Magic 3 serait le dernier de leurs albums ensemble. Tant mieux. Nous sommes d’avis qu’il faut savoir s’arrêter au bon moment.

Sur Magic 3, Hit-Boy amène du boom bap, de la soul, du funk. L’échantillonnage permet des motifs de voix old school qui accompagnent le rap de Nas à merveille. Les pièces TSK, Superhero Status, Sitting With My Thoughts (une prière pour les OG et les young bosses) sont parmi nos favorites, chacune présentant une énergie différente, mais atteignant chaque fois le cœur de la cible. Seule collaboration du disque, Never Die, avec Lil Wayne, est également réussie.

Le rap de Nas reste bien ancré dans une autre époque, sans non plus éviter à tout prix de se moderniser. À 50 ans, il a participé à un âge d’or auquel on ne reviendra sûrement jamais, mais qu’il parvient à faire perdurer d’une certaine façon, en maintenant une présence pertinente (il n’est pas le seul, bien sûr !).

La proposition du rappeur de la côte Est n’est pas forcément rafraîchissante, on n’apprend rien de nouveau, mais elle est une leçon d’efficacité et de longévité. En faisant plus avec moins, Nas offre un rap qui ne se fie pas à des productions chargées pour l’appuyer. Les productions sont répétitives, tendent un peu parfois vers la facilité, mais le rappeur fait évoluer ses récits avec un flow impeccable.

Si la collaboration avec Hit-Boy se conclut ici, nous espérons voir Nas poursuivre encore son chemin.