Gros Soleil trempe ses sonorités dans le rock kitch des années 1980 pour dénoncer le No Future de l’humanité

À la suite des écoutes des premiers extraits sortis dans les dernières semaines, nous avions convenu – et écrit dans ces pages – que Gros Soleil proposait un rock trempé « dans la nostalgie des belles années de Mötley Crüe, de Poison et de Kiss ».

Arrive donc ce 2038, un album qui aurait pu être titré 1988, car l’ensemble de l’œuvre – 10 compositions – plagie à merveille les coups de pick de guitare de C.C. DeVille et de baguettes de Tommy Lee. Ah, cette décennie musicale où le fixatif et le spandex étaient aussi importants pour les groupes que la création d’un bon riff ou d’un bon refrain accrocheur !

Parlant de refrain accrocheur : difficile de faire mieux que celui entendu sur Banff. « J’fume du pot, j’mange du mush, Ban-Ban-Banff/Je pète une coche, je vide mes poches, Kelowna », crie Dominic Lamoureux, chanteur et guitariste du quatuor, où œuvrent également les expérimentés Christian Boileau, Sébastien Boucher ainsi que son frère, Frédéric.

Pour accompagner ces musiciens de talent, la réalisation a été confiée à Steeven Chouinard (Le Couleur, Choses Sauvages, Valence, Jimmy Hunt). En résulte la suite logique d’Occulture populaire, leur premier disque paru en pleine pandémie. Les gars offrent à nouveau des pièces rock au kitch assumé. L’amour pour le rock d’aréna s’entend !

En portant attention au texte, on comprend finalement pourquoi Gros Soleil a titré cet album d’une date futuriste : le groupe pose en effet son regard sur l’avenir de l’Humain, ou plutôt sur son non-avenir. La crise environnementale, la non-responsabilité des gens, l’individualisme et les dérives de la société sont ainsi exposés, dénoncés et décriés. Non, ce n’est pas rose. Tout brûle. No Future. Et pendant ce temps « on boit des cafés lattés pas équitables/Avec du lait d’vaches exploitées dins étables/Du lait d’amande qui siphonne l’eau potable », entend-on sur Montagne bleue.

Un groupe engagé qui fait dans le rock spandex ? Oui, on peut dire ça de Gros Soleil.

0:00 0:00 Couper le son